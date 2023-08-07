نمو اقتصاد دبي.. يخفض مخصصات البنوك للقروض المتعثرة 25%

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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قلصت بنوك دبي إجمالي المخصصات التي استقطعتها البنوك للقروض المتعثرة خلال النصف الأول من 2023، بما يعادل 900 مليون درهم بتراجع 25 %، فيما ارتفع صافي أرباحها بـ 95% إلى 20.1 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي في الإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول من 2023 بـ 25 % لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من 2022، بنحو 3.7 مليارات درهم. وسجل بنكا الإمارات دبي الوطني والمشرق تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ56.5 % إلى مليار درهم خلال النصف الأول من 2023، مقارنة مع 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

الإمارات دبي الوطني

استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعدما حقق 12.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، بنمو 130 %.

وارتفع إجمالي الدخل 50 % ليصل إلى 21.3 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا وارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر واضح في تحسن الهوامش والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول 2023 بـ50 % لتصل إلى 949 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 1.88 مليار درهم.

دبي الإسلامي

حقق صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، خلال النصف الأول من عام 2023، نمواً بـ15 % ليصل إلى 3.1 مليارات درهم (وهو الأعلى في تاريخ البنك خلال الفترة المستعرضة) مقارنة مع 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من 2023 ليصل إلى 9.3 مليارات درهم، بنمو قوي نسبته 49 % على أساس سنوي، مقارنة مع 6.26 مليارات درهم، على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية.

ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ1.2% إلى 958.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، مقارنة مع 947.6 مليون درهم في النصف الأول 2022.

بنك المشرق

أعلن بنك المشرق تسجيل أداء قوي في النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بـ150 % إلى 3.5 مليارات درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليارات درهم، بزيادة 88 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، على خلفية نمو الدخل التشغيلي بـ60%، الذي يعكس نمواً قوياً في جميع وحدات الأعمال.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول 2023 بـ87.8% لتصل إلى 53.6 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 440.5 مليون درهم.

دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 1.22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41.5 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 2,46 مليار درهم بـ41,9 % نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات. ورفع البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ66.9 % إلى 656 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، مقارنة مع 393 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2022.

الإمارات الإسلامي

حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوية يشهدها على الإطلاق، حيث قفز صافي أرباحه بـ73 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول 2023. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسّن مشهد الأعمال المزدهر.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول 2023 بـ113.3 % لتصل إلى 159.5 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنحو 75 مليون درهم.

قوة القطاع المصرفي

في غضون ذلك، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «تقوم البنوك في دبي بالتصدي بشكل استباقي للحد من المخاطر من خلال تقليل مخصصاتها للقروض المتعثرة وضمان توفر تحوطات إضافية في النصف الثاني من عام 2023، فضلاً عن تحسين جودة الأصول من خلال خفض المخصصات للقروض المتعثرة».

وأضاف: «قد مكنت المخصصات المنخفضة للقروض المتعثرة البنوك على إدارة المخاطر الائتمانية والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، وبناءً على ذلك، تحسن معدل القروض المتعثرة في بنوك دبي إلى 6.2% في الربع الأول من عام 2023 من 6.4% في الربع الرابع من عام 2022، وهو مؤشر واضح على استقرار جودة القطاع المصرفي».

مرونة كبيرة

من جهته، أكد جورج بافل، المحلل المالي، أن النمو الاقتصادي المحلي ظل مرناً، مما أتاح فرصاً لنمو الشركات المحلية، ودعم الطلب على القروض، والحد من مخاطر التخلف عن السداد، وقد انعكس هذا على قدرة البنوك على تقليل مخصصات انخفاض القيمة، حيث شهدت معظم البنوك تحسناً في جودة القروض المتاحة وتراجعاً في نسبة القروض المتعثرة بفضل معدلات التحصيل القوية، كما أسهمت الإدارة المحافظة للمخاطر في الأداء الإيجابي.

وقال بافل: «واصلت البنوك في دبي الاستفادة من ظروف مواتية في الإمارات مقارنة مع بقية دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري وخلال الربع الثاني أيضاً، ولم تتأثر البنوك المحلية بالمخاوف بشأن هشاشة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا واستمرت في تسجيل أداء جيد».

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