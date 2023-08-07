1285 دورة لتطوير مهارات موظفي جمارك دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن الدائرة تولي تأهيل وتطوير الموظفين في مختلف مجالات العمل الجمركي أهمية قصوى، بما يسهم بطريقة مباشرة في التنمية الشاملة لإمارة دبي، مشيراً إلى أن عدد الدورات التدريبية التخصصية والإدارية سجل 1285 دورة تدريبية خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1136 دورة إلكترونية، و149 دورة حضورية، استفاد منها 1796 موظفاً.

وقال إن مركز التدريب الجمركي يتكون من أربعة طوابق، ويضم قاعات تدريبية مجهزة بأحدث وسائل التدريب والتقنيات التعليمية المتطورة، إضافة إلى مسرح ومكتبة ومركز لتقييم الكفاءات، إلى جانب منصات التدريب الإلكترونية التي وفرتها الدائرة، وهو ما يدعم استراتيجية جمارك دبي لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية والارتقاء بقدرات الموظفين المهنية والقيادية وفق أفضل المعايير العالمية.

برامج

وأوضح أن المركز نفذ خلال النصف الأول من العام الجاري 117 برنامجاً متعلقاً بالعمل الجمركي، و170 برنامجاً إدارياً، و102 برنامج قيادي، و906 برامج تخصصية لمختلف التخصصات الأخرى، مثل علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والإبداع والابتكار، وإسعاد المتعاملين، لافتاً إلى أن جمارك دبي تعمل بكل ما لديها من خبرات متراكمة على إعداد جيل متطور يواكب رؤية القيادة لاستشراف المستقبل من خلال التركيز على تطوير نظام مهني رفيع المستوى لتنمية وتطوير المواهب بما يسهم في تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071».

وأشار إلى أن جمارك دبي وفرت عدة منصات مبتكرة للتدريب الإلكتروني لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين عبر الدورات التخصصية، كما اتسعت تغطية بعض المنصات لتشمل عائلات الموظفين من خلال الدورات المعرفية العامة، وذلك ضمن جهود قطاع الموارد البشرية لتعزيز رضا وسعادة الكادر الوظيفي. وتهدف هذه المنصات إلى تنمية المهارات القيادية والتخصصية، وتقديم برامج ودورات تدريبية عامة، تمكن رأس المال البشري بالدائرة من مواكبة متطلبات العمل الجمركي.

تفتيش

وفي السياق ذاته، قام المركز باستكمال مراحل متقدمة من تدريب المفتشين على برنامج المحاكاة الخاص بأجهزة التفتيش، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المفتشين على قراءة وتحليل الصور في أجهزة التفتيش المختلفة في المنافذ الجمركية، كما تم أخيراً تخريج كوكبة من موظفي جمارك دبي المنتسبين للبرنامج التدريبي التخصصي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الذي يعتمد في أسسه على إعداد نخبة من الخبراء بالدائرة في علم الجريمة وإدارة المخاطر، ورقابة الحدود.

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