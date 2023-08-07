إطلاق «إيليتز 3» بـ800 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دانوب العقارية، أسرع شركة تطوير عقاري خاصة في الإمارات، إطلاق مشروع «إيليتز 3» بقرية جميرا الدائرية وبقيمة تتخطى 800 مليون درهم، ومن المقرر اكتمال إنجازه بحلول الربع الرابع من 2026.

ويقع المشروع في المنطقة نفسها التي تقع فيها أبراج إيليتز وإيليتز 2 - التي يجرى إنشاؤها في قرية جميرا الدائرية - ما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة، وبإطلاق مشروع إيليتز 3، تصل مجموعة مشروعات دانوب العقارية إلى 11,529 وحدة موزعة عبر 24 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات درهم حتى الآن.

ويتكون المشروع من برجين يضمان 40 طابقاً للبرج الأول و46 طابقاً للبرج الثاني وسيضم 750 وحدة سكنية تشمل شقق استوديو وشققاً بغرفة نوم واحدة وشققاً بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، إضافة إلى بعض المتاجر التجارية. وكحال معظم مشروعات دانوب الأخرى، تأتي المنازل في إيليتز 3 بأكثر من 40 مرفقاً ومن ذلك نادٍ صحي وحمامات سباحة ومنطقة رياضية وملعب تنس ومنطقة للشواء ومسار للجري وغيرها من المرافق.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: يواصل سوق العقارات في دبي تحدي الخمول الذي يعانيه الاقتصاد العالمي بفضل حيويته وجاذبيته، ونشهد نمواً مستداماً ستنعكس آثاره في المستقبل القريب، ما يعزز إيماننا الراسخ بقوة هذا السوق، وهو ما شجعنا على إطلاق المشروع بعد شهر واحد فقط من إطلاق مشروع إيليتز 2.

ويأتي إطلاق مشروع إيليتز 3 بعدما شهد سوق العقارات في دبي زيادة غير مسبوقة في عدد المعاملات، إذ سجلت 60,440 معاملة بقيمة 177.3 مليار درهم في النصف الأول من العام.

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