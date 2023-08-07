«بي إتش إم كابيتال» تنضم إلى منصة سوق دبي وتطبيقه الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي إتش إم كابيتال»، إحدى المؤسسات المالية العاملة في أسواق رأس المال في الإمارات، عن اندماجها الناجح في المنصة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني لسوق دبي المالي، بما يتيح لها إمكانية الدخول السريع والسهل لفتح حسابات تداول المتعاملين من خلال التطبيق.

ويوفر تطبيق سوق دبي المالي للمستثمرين تجربة رقمية مبتكرة وشاملة تتيح لهم الحصول الفوري على رقم مستثمر في سوق دبي المالي، وفتح حسابات تداول، حيث سيحظى المستثمرون الآن بتجربة سلسة مع بدء رحلتهم الاستثمارية من خلال المشاركة الفعالة في عروض الإدراج العامة وشراء أسهم الشركات المدرجة.

كما يقدم التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك تمكين الوصول السلس إلى سوق دبي المالي وناسداك دبي والمنتجات المدرجة فيها.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نرحب بانضمام شركة «بي إتش إم كابيتال» إلى منصة التداول الإلكترونية لسوق دبي المالي بصفتها شركة وساطة مرخصة، وبدمجها مع تطبيقنا الإلكتروني. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتوفير خدمات مالية متقدمة، وتسهيل حركة المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة».

وصرح عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: «فخورون بتعاوننا مع سوق دبي المالي وانضمامنا إلى منصته الإلكترونية وتطبيقه الإلكتروني.

وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز تجربة عملائنا، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة، وتسهيل وصولهم إلى سوق الأوراق المالية والمشهد المتنامي للاكتتابات العامة الأولية».

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