عروض ترفيه وتسوق في مركز دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مركز دبي المالي العالمي، إحدى أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي، هذا الصيف برنامجاً حافلاً من الأنشطة العلمية والعروض الترفيهية الممتعة للكبار والصغار على حد سواء، علاوة على أنشطة التسوق.

وسيحظى الأطفال ابتداءً من ثلاث سنوات فما فوق بفرصة مميزة لاستكشاف وتطوير مهاراتهم العلمية من خلال المشاركة في ورش عمل تعليمية تجريبية تدمج العلوم في حياتهم اليومية، ويشمل ذلك تجارب حية، مثل تجربة بركان الليمون التي تبيّن آلية تفاعل الذرات لإطلاق الغازات لينتهي الأمر بثوران بركاني مُصغر، وتجربة معجون أسنان الفيل التي تعد طريقة ممتعة وآمنة للتعرف على آلية التفاعلات الكيميائية الناشرة للحرارة، وتجربة الحمم الراقصة التي يتعرف الأولاد من خلالها على خصائص عملية الطفو (قاعدة دافعة أرخميدس).



وتنطلق ورش العمل يومياً من الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة مساءً حتى 27 أغسطس، في المنطقة D في «جيت أفينيو» في قلب مركز دبي المالي العالمي، ولمزيد من المرح سيتم تقديم عروض حية للأطفال والعائلة من الخميس إلى الأحد، ويشمل ذلك رقصات المالامبو والسالسا، وعرضاً علمياً حياً مشوقاً، وعرض الكرة الكريستالية السحرية، وثنائي كرة المضرب الكوميدي الممتع.



وبينما يستمتع الأطفال بمجموعة الأنشطة الممتعة، يمكن لذويهم الاستفادة من عروض التسوق والاطلاع على مجموعة الأكشاك المؤقتة الموجودة أيضاً في المنطقة D على امتداد فترة فعاليات مفاجآت صيف دبي، فضلاً عن مجموعة من منافذ التجزئة المتميزة في مركز دبي المالي العالمي، التي تقدم عروضاً وخصومات تصل حتى 50%. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالتسوق في متاجر «بنتي» و«كولتشي» و«كاليوبي» و«يارجيتشي» و«رامزي» و«ميا»، وغيرها الكثير، وتناول الطعام في مطعم «لا بيتيت آني»، برعاية الشيف أيزو آني وإيفجيني كوزين.



وتأتي العروض في إطار حملة (Surprisingly DIFC) لاستكشاف روائع مركز دبي العالمي، الذي لا يكتفي باستقطابه للشركات العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية فحسب، بل يمثل أيضاً وجهة حضرية نابضة تنسجم كُلياً مع رؤية دبي الفنية والثقافية والاجتماعية على مدار العام عبر توفير الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المتنوعة وتعزيز مفهوم الأجواء العائلية، بدءاً من المقاهي المحلية وصولاً إلى المطاعم الحائزة نجمة «ميشلان»، والمتاجر والعلامات التي تلبي أذواق الجميع.

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