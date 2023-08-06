اليابان تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات

المصدر: طوكيو - وام

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أكد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان استراتيجية، ويرتبط البلدان بشراكة شاملة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام: شهدت الزيارة التي قام بها فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني لدولة الإمارات في الشهر الماضي، مشاركة وفد من نحو 40 من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية من مختلف المجالات، إذ ترغب اليابان في تقديم إسهامات لا تقتصر على مجال الطاقة ولكن تشمل أيضاً مجالات أكثر تنوعاً مثل البيئة والرعاية الصحية والفضاء، إذ إن الجامعات والشركات اليابانية مهتمة جداً بهذه المجالات، وخاصة أن الإمارات تسعى للتعاون في هذه المجالات الجديدة، بالتزامن مع جهودها لتنويع الاقتصاد.

وأضاف: وقّعت اليابان والإمارات اتفاقية إعفاء من تأشيرة الدخول، ما يعكس أهمية قطاع السياحة لكلا البلدين، إذ إن الإعفاء من التأشيرة سوف يعزز من فرص زيارات رجال الأعمال والسياح اليابانيين لدولة الإمارات والعكس.

ورداً على سؤال عن أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات اليابانية المختلفة، أوضح إيشيغورو، أن دولة الإمارات مهمة بشكل أساسي لليابان لجذب الاستثمارات المالية، ومن ذلك صناديق الاستثمار الحكومية، ونود إنشاء نموذج يمكن عبره استثمار التكنولوجيا والتقنيات اليابانية في الإمارات، وهو ما تؤكده تصريحات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في زيارته الأخيرة لليابان، أن الإمارات تتطلع لتعزيز التعاون في مجالات مثل تطوير البنية التحتية، والصناعات ذات التقنية الفائقة، والذكاء الاصطناعي، والتأمين والرعاية الطبية وتمويل السياحة وإدارة الأصول والصناعات المتقدمة.

وعن تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني ودوره في التفاعل مع المستثمرين اليابانيين في الإمارات والعكس، أوضح أن جيترو وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، ونتطلع لأن تسهم الاتفاقية في تعزيز التواصل بين اليابان والإمارات، وليكون المجلس منصة لمتابعة متطلبات تحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة التالية بناء على الاتفاقية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالإمارات، ستكون تحديد متطلبات التعاون المستقبلي، والقيام بما يتعين علينا القيام به وتحقيق النتائج.

التزام ودعم

ولَفتَ إلى أنه توجد اتفاقيات بين الحكومتين في شأن أمن الطاقة والتسريع الصناعي وإطار للتعاون في الاستثمار في أشباه الموصلات والبطاريات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ هذه السياسة بثبات في المستقبل، ومؤكداً التزام جيترو مساعدة الشركات الناشئة. وكجزء من دعمها لهذا النوع من الشركات، نأمل تعزيز العلاقات مع الشركات والصناديق الحكومية في دولة الإمارات.

وأعرب إيشيغورو عن تطلعه للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28)، مؤكداً رغبة اليابان في دعم جهود الإمارات نحو الحياد المناخي، ومشيراً إلى أنه ستكون هناك مشاركة واسعة من قبل الشركات اليابانية في المؤتمر. وعن توقعاته في شأن الوضع التجاري الياباني، أشار إلى وجود عدد من التحديات ومنها ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض الين، بالتزامن مع زيادة الواردات بالمقارنة بالصادرات، مشيراً إلى وجود توجه حالي يتمثل في ميل الشركات اليابانية إلى التوسع في الخارج وصنع المنتجات في الأسواق الخارجية، عبر تصنيع المنتجات في مناطق المستهلكين وليس داخل اليابان.

وأشار إلى أنه في حال توقف انخفاض قيمة الين واستقرار أسعار الطاقة في العام أو العامين المقبلين، فإنه من المحتمل تحول الميزان التجاري الياباني إلى فائض في الفترة المقبلة.

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