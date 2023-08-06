2.8 مليار درهم سوق الطلاء بالإمارات في 2023

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي اتفاقية شراكة بين «هاوس أوف كالور» ومقرها الامارات و«مايلاندز» البريطانية للتوسع في إنتاج الدهانات عالية الجودة، والمصنوعة باستخدام التقنيات التقليدية مع الأصباغ الأرضية النادرة والراتنجات، للعملاء في دولة الإمارات.

وشهدت صناعة الطلاء في دولة الإمارات نمواً قوياً على مدار العقد الماضي، مدفوعاً بتوسيع مشاريع البنية التحتية، وقطاع العقارات المزدهر، والتركيز المتزايد على التصميم الداخلي والجماليات. وتشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق الدهانات والطلاء إلى أكثر من 770 مليون دولار ( 2.8 مليار درهم) بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى تسجيل معدل نمو سنوي مركب يزيد على 3 % خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028). وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل صناعة الطلاء والدهانات العالمية إلى 278.4 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.7%.

وقال سيرجي ساماركينا، الرئيس التنفيذي لشركة بيت الألوان إنه في «هاوس أوف كالور»، نعتقد أن اللون يلعب دوراً محورياً في تحويل المساحات، ويسعدنا أن نكون الموزع الحصري لدهانات مايلاندز في الإمارات، حيث نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من التشطيبات التي تناسب كل تطبيق، وإن تفاني شركة مايلاندز للدهانات في التقنيات التقليدية وتنظيمها المدروس لمجموعات الألوان يتماشى تماماً مع رؤيتنا لتوفير حلول تصميم داخلي متميزة.

وقالت ماريا ساماركينا، مديرة التسويق في «هاوس أوف كالور» إن دهانات مايلاندز ليست جذابة بصرياً فحسب، بل إنها متينة للغاية أيضاً، مما يضمن أنها مناسبة تماماً للتطبيقات الداخلية والخارجية في دولة الإمارات، مع تحمل الظروف المناخية المتنوعة في المنطقة. وتمثل شراكة بيت الألوان مع مايلاندز للدهانات خطوة مهمة إلى الأمام في سوق الديكور والتصميم الداخلي في دولة الإمارات. قال هريش دوداني، مدير المبيعات والتسويق في «هاوس أوف كالور» إن ألوان دهانات مايلاندز الحرفية كانت تثري المساحات في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرن. ونحن متحمسون للشراكة مع شركة مايلاندز للدهانات، وهي شركة تشاركنا شغفنا برفع مستوى التصميم الداخلي من خلال قوة اللون.

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