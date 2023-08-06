الاقتصاد الإماراتي يتبنى الاستدامة بنمو متسارع

المصدر: دبي - البيان

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أكد يوسف بن سعيد لوتاه رائد الأعمال الإماراتي أن اقتصاد الإمارات يتبنى الاستدامة بنمو متسارع، وبخطى متلاحقة، وهو ما يتجلى في الانتشار الحثيث لحلول الاقتصاد الدائري في الدولة، جاء ذلك على هامش الاحتفال في دبي بإطلاق مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه لتطبيق «يجوز YJOZ»، أحدث الحلول في مجال الاقتصاد الدائري في الإمارات.

وقال لوتاه في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال: «يأتي هذا الحدث في الوقت المثالي، خصوصاً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2023 هو عام الاستدامة، وتتوافق منصة «يجوز» تماماً مع رؤية الإمارات في تعزيز الاستدامة، وحماية بيئتنا الغالية. نعيش اليوم في عصر يتطلب منا التصدي للعديد من التحديات البيئية، ومكافحة التهديدات المناخية عن طريق الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يبدي العالم قلقه بشأن الاستغلال الزائد للموارد الطبيعية، والإنتاج غير المستدام للسلع الاستهلاكية، وهنا تبرز أهمية منصة «يجوز YJOZ» حلاً مبتكراً يسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف لوتاه: «بالإضافة إلى ذلك تسهم منصة «يجوز YJOZ» في خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع التعاون والتواصل بين الأفراد. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم يمكن أن يكون لهذه المنصة تأثير إيجابي على النمط الاستهلاكي، ويسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية أيضاً. إن استضافة الإمارات لمؤتمر التغير المناخي «كوب 28» في نوفمبر المقبل يؤكد التزامها، ودورها الرائد في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، ومن خلال افتتاح منصة «يجوز» في هذا الوقت نستطيع أن نؤكد للعالم أن الإمارات تتخذ التدابير اللازمة، وتبذل الجهود للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

,يهدف تطبيق «يجوز YJOZ» إلى إعادة تعريف النمط الاستهلاكي للمنتجات، من خلال توفير منصة صديقة للبيئة لتأجير السلع ومشاركتها، ويسعى التطبيق إلى تمكين الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية، وتقليل النفايات، وإعادة تشكيل سلسلة الاستهلاك، من خلال إطالة عمر المنتجات، عن طريق إعادة المنتجات المستخدمة إلى السوق مرة أخرى.

يوفر يجوز حلاً رقمياً للمستخدمين، ويمنحهم فرصة لكسب المال عن طريق تأجير منتجاتهم. في الوقت الحالي يقدم التطبيق قائمة متزايدة من العناصر، التي تغطي فئات مختلفة، من الأدوات والمعدات إلى الأجهزة المنزلية والأزياء والمجوهرات والعناصر الرياضية والترفيهية. وأضاف: «فيما يخص خطة استثمارنا في التطبيق فهي تمتد على مدى 10 سنوات من الآن، ونستهدف أسواقاً أخرى بخلاف الإمارات، نسعى لأن يتوسع التطبيق ويصل إليها، ومن أهمها مصر».

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