6726 شكوى تجارية عالجتها اقتصادية الشارقة في النصف الأول

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة منذ بداية العام الجاري 6726 شكوى للحماية التجارية، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ5995 شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ404 شكاوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ327 شكوى، كما أنه تم تنفيذ 113964 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة في ذات الفترة، وأكد أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، كما بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها في الفترة ذاتها 2079 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها، كما بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال النصف الأول من العام 2023 .

انخفاض

وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ، أن الدائرة عالجت 6726 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، كما أن هناك انخفاضاً في شكاوى قطاع المفروشات والستائر وقطاع السياحة والسفر والشحن، حيث يأتي هذا الانخفاض ليؤكد على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين وتبنيها للعقود الموحدة في بعض الأنشطة.

وبين السويدي أن الدائرة تنفذ سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين ، لافتاً إلى أنه بحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها ، فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2079 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها.

25 % نمواً

من جانبه أكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ، أن رخص «اعتماد» الصادرة شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.

من جهة أخرى أكد عبد الله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تعمل الدائرة على توفير بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية.

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