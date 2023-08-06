3 مليارات استثمارات الأجانب في سوق دبي منذ مطلع 2023

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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سجل صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 2.98 مليار درهم منذ مطلع عام 2023، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للسوق وقوة اقتصاد دبي.

ويستهدف سوق دبي استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023 في ظل متانة اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد.

وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في سوق دبي بقيمة 19.66 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 16.67 مليار درهم بصافي استثمارات قاربت 3 مليارات درهم كمحصلة شراء.

وتأتي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

تنويع الأصول

وتهدف استراتيجية سوق دبي المالي الطموحة إلى جذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، إضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

أرباح

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 18 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال أسبوع، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.502 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي وصولاً إلى 3.520 تريليونات درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 2.831 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و689.21 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة 9.45 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.28 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.4 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 138.2 ألف صفقة.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي 1.15% مغلقاً عند مستوى 4083.18 نقطة في أسبوع، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 0.26% عند مستوى 9786.42 نقطة، وذلك بدعم النتائج القياسية للشركات والبنوك خلال النصف الأول 2023.

وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي، سهم الخليج للملاحة 7.8%، وتعليم القابضة 5%، ومصرف عجمان 3%، والإمارات دبي الوطني 2.35%، والعربية للطيران 2%، وزاد بنك السلام ـ البحرين 2%، ودبي للاستثمار 1.5%، والمشرق 1.4%، وإمباور 1%، سوق دبي المالي 1%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 510.8 ملايين درهم خلال أسبوع، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 233.2 مليون درهم، ثم «تعليم القابضة» بسيولة 195 مليون درهم في 5 جلسات.

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