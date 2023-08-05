الإمارات الأولى إقليمياً والــ9 عالمياً في القوة والنفوذ

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما نالت المركز التاسع عالمياً في القوة والنفوذ لسنة 2023، بحسب التصنيف الذي نشرته أمس مجلة «فوربس» الأمريكية، النسخة التي تصدر في الهند.

واستندت المجلة إلى عدد من المقومات، منها الدور القيادي الذي يؤديه البلد بصفة عامة، وكذلك التأثير الاقتصادي والنفوذ السياسي، إلى جانب قوة الروابط التي تتمتع بها كل دولة في تحالفاتها الدولية، وكذا القوة العسكرية المؤثرة.

كما استعانت المجلة بالبيانات الواردة في عدة تصنيفات أخرى سابقة، ومنها تصنيف أفضل دول العالم، الصادر العام الماضي عن شبكة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية، والذي نالت فيه الإمارات المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في القوة والنفوذ أيضاً.

وأفرد تقرير «فوربس إنديا» مساحة للحديث عن الإمارات، فذكر أن مساحتها تبلغ 83.6 ألف كيلومتر مربع وذكر أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغ 359 مليار دولار في يوليو 2023، فيما يتجاوز عدد السكان 9.5 ملايين نسمة. ويصل نصيب الفرد الواحد في الإمارات من الناتج الإجمالي إلى 66.76 ألف دولار سنوياً.

وأوضح التقرير أن الإمارات تركز في مسيرة نهضتها على برنامجها الفضائي، الذي يتضمن خططاً لإرسال مهمة إلى القمر بُغية اكتشاف سطحه والإسهام في فهم البشرية للمزيد من خواصه. وأكد التقرير أن الإمارات لاعب مهم في صناعة النفط العالمية، وتسهم عبر هذه المكانة في الاستقرار العالمي.

وكانت صدارة تصنيف المجلة لدول العالم في القوة والنفوذ من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما جاءت الصين في المركز الثاني، وحلّت روسيا ثالثة، وجاءت ألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان، في المراكز من الرابع إلى الثامن، على التوالي.

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