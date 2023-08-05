أسعار العقارات في دبي أكثر جاذبية من مدن العالم الرئيسة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت أسعار العقارات في دبي ارتفاعات لافتة خلال الفترة الماضية، لكنها بقيت أقل كثيراً من مثيلاتها في المدن والمراكز العالمية الرئيسة، وهو ما جعل الإمارة وجهة مثالية للمستثمرين والراغبين بتملك عقارات فاخرة.

ففي الوقت الذي يمكن للمليون دولار شراء عقار فاخر في دبي بمساحة تزيد على 100 متر مربع، نجد أن هذا المبلغ لا يشتري سوى عقار بمساحة 17 متراً مربعاً في موناكو، وبمساحة 21 متراً مربعاً في هونغ كونغ، وبمساحة 33 متراً مربعاً في نيويورك، وهي مدن تشترك فيما بينها على أنها أغلى مدن العالم من حيث عدد الأمتار المربعة التي يمكن شراؤها بمليون دولار.

جاء ذلك ضمن تقرير مؤشر السكن الدولي الرئيسي الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك»، والذي حلل عدد الأمتار المربعة التي يمكن شراؤها بمليون دولار، في دراسة أجريت على 20 مدينة رئيسية حول العالم من ضمنها دبي. وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المدن التي تشترك مع دبي في قيمة العقار الذي يمكن شراؤه بمليون دولار، وإن كانت الأفضلية تبقى لدبي بفضل طبيعة المعيشة وتوفر كل الخدمات أمام الراغبين بالإقامة فيها. ومن بين هذه المدن: مدريد التي يمكن شراء عقار فيها بمساحة 106 أمتار مربعة، ومومباي 113 متراً مربعاً. وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن الفاخرة

بـ 5.2 % على مستوى العالم، مما يضعه عند 35 % فوق عام 2009، وهي أدنى نقطة وصل إليها خلال الأزمة المالية الماضية. ولفت التقرير إلى أن دبي سجلت أهم نمو في الأسعار الأولية خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 44 %، لكن القيم ترتفع من قاعدة سعرية منخفضة في الأساس.

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