«إنديا تايمز» يرصد الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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رصد موقع «إنديا تايمز» الوظائف الأكثر طلباً بدولة الإمارات في عصر الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن سوق العمل يعتبر ديناميكياً للغاية، وتتطلب العديد من الوظائف المطلوبة الكفاءات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومهارات الأتمتة.

وأكد أن المؤسسات في الإمارات تبحث عن المواهب التقنية التي تعتمد على نفسها بشكل أكبر واستقلالية ومجهزة بالمهارات اللازمة للذكاء الاصطناعي والأتمتة، مضيفاً: «إذا كانت هناك تقنية واحدة لديها القدرة على تقديم قيمة حقيقية فستكون الذكاء الاصطناعي».

وأضاف الموقع: «الذكاء الاصطناعي يعمل على تطوير وتوسيع جذوره في الشرق الأوسط بسرعة أكبر مما كان متصوراً». واستطرد: «تعمل ثورة الذكاء الاصطناعي على تغيير العالم بأسره بقوتها، يقف الشرق الأوسط في طليعة هذه الثورة، والسرعة التي ينضج بها الذكاء الاصطناعي، من الآمن أن نقول إنه سيتجاوز الرقم 150 مليار دولار في أي وقت من الأوقات. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تحصل منطقة الشرق الأوسط على 2 % من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ ضخم يصل لـ320 مليار دولار.

وتضمنت الوظائف عالم البيانات، متخصص في الذكاء الاصطناعي متخصص تطوير الواجهة الخلفية، ومساعد تطوير الأعمال، ومنسق المحتوى، ومنسق التجارة الإلكترونية».

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