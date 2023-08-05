رأس الخيمة تسجل أعلى مستوى نصف سنوي للزوار على الإطلاق

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تسجيل أرقام قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل الإمارة أعلى مستوى نصف سنوي للزوار على الإطلاق.

واستقبلت رأس الخيمة نحو 600 ألف زائر خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بزيادة إجمالية قدرها 14.8 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، كما تم تحقيق أعلى إيرادات مرتبطة بالسياحة على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: شهد قطاع الضيافة انتعاش السياحة الدولية بـ 52 %، وسجل عدد ليالي الغرف الفندقية زيادة كبيرة في الطلب بنمو سنوي قدره 33.6 %، وزيادة ليالي غرف سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بـ 26 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي مدفوعة بمجموعات الحوافز الدولية، وتوسيع استراتيجيتها في مجال الطيران من خلال الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية للاستفادة من شبكتها العالمية التي يزيد عددها على 150 دولة لتوفير رحلات جوية يومية مباشرة إلى الإمارة، كما استقبلت رأس الخيمة 4 سفن سياحية فاخرة على متنها أكثر من 2500 راكب وفرد من طواقم العمل.

وأشار إلى أن إطلاق الحملة الصيفية الرقمية الجديدة «احصل على المزيد»، والتي حققت أكثر من نصف مليار انطباع وأكثر من 2.5 مليون نقرة، متجاوزة المعايير المتعارف عليها في القطاع، مؤكداً أن 2023 يواصل تحسنه ليكون أفضل عام للإمارة حتى الآن، وما زال لدينا طموحات كبيرة ونحن على ثقة من أننا سنتجاوز أهدافنا لعام 2023.

وأضاف: تأتي الأرقام نصف السنوية الاستثنائية في أعقاب الأداء القوي لشهر يونيو الذي رحبت فيه الإمارة بـ 102.9 ألف زائر، ما يمثل زيادة 39.6 % مقارنة بيونيو 2022، وشهدت الإيرادات المتعلقة بالسياحة أيضاً نمواً بـ64.7 %، بينما شهد الإشغال ومتوسط المعدل اليومي ارتفاعاً بـ33.2 % و6.7 % على التوالي.

وكانت الهيئة أعلنت تسيير رحلات يومية جديدة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار رأس الخيمة بدءاً من 1 نوفمبر.

كما استقبلت رأس الخيمة 6 طلبات زيارة من 4 سفن سياحية فاخرة في النصف الأول، بما في ذلك «أزامارا كويست»، إحدى أكبر السفن التي وصلت إلى الإمارة على الإطلاق.

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