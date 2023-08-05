1.15 % ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ 1.15 %، مغلقاً عند مستوى 4083.18 نقطة في أسبوع، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بـ0.26 % إلى مستوى 9786.42 نقطة، وذلك بدعم النتائج القياسية للشركات والبنوك خلال النصف الأول من 2023.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة 9.45 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.28 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.4 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 138.2 ألف صفقة.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 18 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال أسبوع، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.5 تريليونات درهم نهاية الأسبوع الماضي وصولاً إلى 3.52 تريليونات درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 2.83 تريليون درهم لسوق أبوظبي و689.21 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سوق دبي

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال أسبوع الخليج للملاحة 7.8 %، وتعليم القابضة 5 %، ومصرف عجمان 3 %، والإمارات دبي الوطني 2.35 %، والعربية للطيران 2 %.

وزاد بنك السلام ـ البحرين 2 %، ودبي للاستثمار 1.5 %، والمشرق 1.4 %، وإمباور 1 %، سوق دبي المالي 1 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 510.8 ملايين درهم خلال أسبوع، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 233.2 مليون درهم، ثم «تعليم القابضة» بسيولة 195 مليوناً.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع خلال الأسبوع أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 26.4%، ورأس الخيمة للإسمنت 23.1 %، وإي أس جي ستاليونز 20.4 %، وبرجيل القابضة 18.1 %، وكيو القابضة 17.5 %.

وزاد هيلي القابضة 14.9 %، وحياة للتأمين 11.9 %، وأمريكانا للمطاعم 9.8 %، وملتيبلاي 9.2 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 8.7 %، والواحة كابيتال 7.6 %، وأيبيكس للاستثمار 6.7 %، وأبوظبي لبناء السفن 5 %، وأدنوك للحفر 3.6 %، ودانة غاز 2.8 %، وأبوظبي للموانئ 2.6 %.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.03 مليار درهم، مغلقاً عند سعر 395.5 درهماً، تلاه «كيو القابضة» جاذباً نحو 903.5 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 713.8 مليوناً.

تداولات الجمعة

وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، بـ 0.79 %، إلى مستوى 4083.18 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 4 أغسطس 2015.

وقفز سهم «الخليج للملاحة القابضة» في ختام جلسة أمس، بـ8.3 %، مخترقاً حاجز الـ7 دراهم، عند 7.15 دراهم، مستقراً عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، (أي 15 عاماً تقريباً)، وسط تداولات بقيمة 64.3 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم اكتتاب القابضة 4.8 %، والاتحاد العقارية 3.6 %، والإمارات دبي الوطني 3 %، وإعمار العقارية 2 %.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم برجيل القابضة 8.7 %، وأدنوك للإمداد 3.6 %، ورأس الخيمة للإسمنت 3.5 %، وإي أس جي ستاليونز 3.3 %، وكيو القابضة 2.9 %.

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