مجموعة مراكز التسوق بدبي تطلق حملة «العودة إلى المدارس» بجوائز 100000 درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي إطلاق حملة «العودة إلى المدارس»، حيث تمنح المجموعة المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية كبرى تصل إلى 100000 درهم. وتمتد حملة «العودة إلى المدارس» ابتداءً من 7 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل، وخلال الحملة سيحصل 20 من العملاء على جوائز نقدية بإجمالي 100000 درهم، حيث سيحصل كل منهم على 5000 درهم.

وما على العملاء سوى التسوق بقيمة 200 درهم فقط في أي من المراكز التجارية المشاركة، وسيتم دخولهم تلقائياً في السحوبات المذهلة، التي ستقام في التواريخ 27 أغسطس و3 سبتمبر.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «هذه فرصة رائعة للعائلات للحصول على كل ما يحتاجون إليه للعام الدراسي الجديد، ونأمل أن يستفيدوا من الخصومات وعروض التوفير التي تقدمها هذه الحملة. في مجموعة مراكز التسوق في دبي، نؤمن بتعزيز روح المجتمع وخلق ذكريات رائعة من خلال تجارب التسوق. مع بداية موسم العودة إلى المدرسة، نعمل هذا العام على دمج التسوق مع الربح لجميع عملائنا».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً؛ هي: مركز البستان، آرابيان سنتر، مركز الغرير، دبي آوتليت مول، سيليكون سنترال، مركز مُدن المجتمعي، مركز شروق المجتمعي، باي أفينيو، مركز فيلانوفا المجتمعي، مركز بوابة الخيل المجتمعي، سوق سيرينا، تايمز سكوير سنتر، الورقاء سيتي مول، اتحاد مول، البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، ند الحمر مول، فيستيفال بلازا.

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