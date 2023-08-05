«كوناريس» تعزز التزامها حيال الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت «كوناريس»؛ ثاني أكبر شركة خاصة لتصنيع الحديد والصلب في الإمارات، التزامها المبادرات المتعلقة بالممارسات البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحقيق تقدم هائل على صعيد تنفيذ هذه المبادرات في الإمارات.

وفي سياق تعزيز التزامها حيال الاستدامة، عينت الشركة حديثاً ثلاثة مديرين متميزين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها. ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تؤكد التزام «كوناريس» طموح حكومة الإمارات إلى تحقيق الاستدامة.

وفي ضوء خطط التوسع التي تسعى «كوناريس» إلى تنفيذها في ما يتعلق بتطوير الفولاذ الأخضر، وهي الخطط التي تتماشى أيضاً مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، شدد «كوناريس» على أهمية تأسيس إطار قوي للحوكمة المؤسسية.

وأشار بهارات باتيا، الرئيس والرئيس التنفيذي في «كوناريس»، إلى إيمان الشركة القوي بأهمية الالتزام في رسالتها ورؤيتها بمبادئ الممارسات البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك في سياق مساعي الشركة إلى تحقيق أهداف طموحة في قطاع تصنيع الفولاذ. ولأن «كوناريس» تؤمن بالتنوع وتستعين بخبرات من مناطق مختلفة، فهي تتبنى ثقافة التحسين المستمر والمسؤولية الاجتماعية.

وتلتزم «كوناريس» بتبني ممارسات مسؤولة ودفع التغير الإيجابي عبر عملياتها التشغيلية.

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