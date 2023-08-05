403 ملايين درهم صافي أرباح «إمباور» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت إيرادات بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 654 مليون درهم.

وفي ستة الأشهر الأولى من 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بـ 6.1 % و7.4 % على التوالي، وارتفع صافي الربح الأولي في الفترة ذاتها بنسبة بلغت 7.4 % ليصل إلى 646 مليون درهم، ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 403 ملايين درهم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لــ«إمباور»: تترجم نتائج النصف الأول من 2023 الوعود التي قطعتها المؤسسة للمستثمرين وللمساهمين في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمّة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف أنشطتها وتنوع أعمالها.

وأوضح أن «إمباور» تواصل بخطوات ثابتة وراسخة توسيع عملياتها والاستثمار في محفظة أصولها، وبنيتها التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها بسوق تبريد مناطق دبي بالكامل، وخلق فرص استثمارية ذات عوائد مجزية للمستثمرين وللمساهمين.

وأعلنت «إمباور»ارتفاع حجم استهلاك متعامليها في دبي لخدمات تبريد المناطق 7.2% «طن تبريد في الساعة» في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، وأوضحت أن النمو اللافت بإنتاجها واستهلاك متعامليها ناجمان عن ارتفاع طلب العملاء بسبب ارتفاع الإشغال بالمشروعات العقارية القائمة وزيادة عدد المشروعات التي التحقت بمحفظة المؤسسة، ما أسهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون.

أبرز الإنجازات

وشهد النصف الأول تطورات مهمة في أعمال «إمباور» وأبرزها الاستحواذ على حق تشغيل أصول تبريد مطار دبي بطاقة إجمالية 110 آلاف طن تبريد وبقيمة 1.1 مليار درهم .كما أبرمت «إمباور» العديد من الاتفاقات الحصرية ومن ذلك اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63.000 طن تبريد واتفاقية مع «شوبا العقارية» لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبطاقة 17 ألف طن.

كما بدأت «إمباور» خدماتها لـ«مدينة دبي الملاحية» بربط مشروع «أنوا» السكني بشبكة خدماتها لتبريد المناطق وبسعة إلى 1260 طن تبريد من محطتها. وباشرت المؤسسة في الفترة ذاتها تشغيل محطة تبريد مناطق جديدة بمدينة «دبي لاند» والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 47 ألف طن تبريد، كما أطلقت عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» بدبي.

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