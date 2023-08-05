«دريك آند سكل» تفوز بمشروع في الأردن بـ 307 ملايين درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» فوز إحدى شركاتها التابعة بمشروع لبناء محطات تحلية مياه في مدينة الرمثا الأردنية بقيمة 307 ملايين درهم.

وأكدت الشركة في إفصاحها أن إحدى شركات مجموعة «دريك آند سكل» بالائتلاف مع شركة أردنية محلية قد نجحت في الحصول على خطاب ترسية لبناء محطة معالجة المياه الآسنة في الرمثا، حيث سبق أن تم طرح العطاء من قبل الحكومة الأردنية وتنافست عليه عدة شركات كبرى.

وذكرت إدارة الشركة أن الفوز بهذا المشروع خطوة بالغة الأهمية لها، حيث إنها تضمن استمرارية الشركة وتعزز وجودها ضمن سوق الإنشاءات بالمنطقة؛ حيث إن استراتيجية الشركة تتمثل في بناء علاقات ناجحة مع شركاء بالمنطقة لتنفيذ مشاريع عملاقة ومتميزة. وتمكنت إدارة الشركة من استخدام خبرة المجموعة بالشرق الأوسط لمصلحتها، كما أن المشروع يتيح للشركة فرصة تضافر مهاراتها وخبراتها في التنفيذ مع مهارات شركائها.

وأضافت إدارة الشركة أن هذا المشروع سيكون علامة فارقة لشركة «دريك آند سكل»، لكونه أول مشروع تحلية مياه تفوز به الشركة في المنطقة منذ فترة طويلة، وذلك يعتبر بمثابة شهادة على سمعة الجودة والثقة التي اكتسبتها الشركة عبر أكثر من 50 عاماً من الخبرة في هذه الصناعة الحيوية، حيث حازت «دريك آند سكل» المشروع بعد منافستها مع عدة شركات دولية وإقليمية أخرى.

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