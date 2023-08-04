1.57مليار درهم أرباح " أدنوك للتوزيع" خلال النصف الأول من 2023

المصدر: وام

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57مليار درهم بزيادة 9% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الأرباح باستثناء حركة المخزون ليصل إلى 1.03 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدعومةُ بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي معززَّا بسيولة وافرة بلغت 4.7 مليار درهم. وشهدت أدنوك للتوزيع نمواً على أساس سنوي في إجمالي كميات مبيعات الوقود في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بزيادة بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت كميات وقود التجزئة، والتي تمثل حوالى 70% من إجمالي كميات الوقود، بنسبة 8% على أساس سنوي ، في الوقت الذي سجلت فيه كميات وقود الشركات نمواً مستداماً بنسبة 12% على أساس سنوي، مدعومة بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية. و وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع الشركة توزيع أرباح بقيمة 1.285 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023 في شهر أكتوبر ، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة. وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد حقّقت أدنوك للتوزيع نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، ساهم في ذلك الأداء التشغيلي القوي والمبادرات التي أطلقتها الإدارة لتحسين الكفاءة في جميع قطاعات الشركة. ونتوقع أن يستمر زخم النمو خلال النصف الثاني من 2023، فيما نسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا لهذا العام بما في ذلك خطتنا لترشيد النفقات التشغيلية وتوسعة شبكة محطات الشركة على الصعيد المحلي والدولي. نحن ملتزمون بتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل. ويعزز ذلك يقيننا الراسخ بإستراتيجينا للنمو الذكي وحرصنا على تحسين كفاءتنا التشغيلية بشكل مستمر والمضي قدمًا في تنفيذ خططنا التحولية التي تركز على الابتكار وترقية تجربة العملاء، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملياتنا، ودعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى الدولة لتحقيقها، وذلك ضمن مساعينا لمواكبة أعمالنا للمستقبل والاستفادة القصوى من الفرص التي يوفّرها التّحول في قطاع الطاقة."

وواصل قطاع أعمال تجزئة غير الوقود في الشركة تحقيق أداءً قوياً حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة تتجاوز 12% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بزيادة بنسبة 14% في معاملات غير الوقود وتحقيق أعلى معدل تحويل (من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة). وجاء النّمو في معاملات غير الوقود بفضل تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز مبيعات المأكولات والمشروبات إلى جانب المبادرات التي تركز على العملاء وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة غير الوقود وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة.

وقامت أدنوك للتوزيع بتسريع تنفيذ استراتيجتها للنمو بافتتاح 13 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام، 3 منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها المحلية إلى 511 محطة خدمة ( 42 محطة خدمة في دبي)، وذلك كما في 30 يونيو 2023. ويعزز ذلك من مكانة الشركة الرائدة في قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في الدولة.

وتظل الشركة في مركز قوي يتيح لها تحقيق أهداف خطط توسعها لهذا العام والرامية إلى افتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة. كما أعلنت عن اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر" في فبراير 2023، والتي تُعد من بين أكبر أربع شركات توزيع وقود بالتجزئة في مصر. كما نجحت الشراكة الجديدة في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة. وفيما يتعلق بقطاع وقود التجزئة، افتتحت الشركة محطة خدمة جديدة في الربع الثاني من 2023. وتخطط أدنوك للتوزيع لافتتاح أول ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لها في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023. ووسّعت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 شبكة الدول التي تصدر إليها مجموعة زيوت "أدنوك فويجر" إلى 32 سوقاً في جميع أنحاء العالم.

كما تعمل الشركة على استكشاف الفرص المتاحة لدخول أسواق جديدة ونامية في قطاع خدمات تغيير الزيت (التشحيم) من خلال التعاون مع شركاء رئيسيين من جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، كانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن توقيع اتفاقية مع شركة هندوستان للبترول المحدودة، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود وخدمات تغيير الزيت في الهند. وتُعد هذه الاتفاقية إنجازاً مهمًّا في إطار استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، وتعزيز مركزها في أسواق زيوت التشحيم الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي يناير 2023، أعلنت أدنوك للتوزيع عن خططها لخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال التزام بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية من أجل تعزيز مواكبة أعمالها للمستقبل وتحقيق عائدات مستدامة لمساهميها على المدى الطويل. ومنذ ذلك الوقت، اتخذت الشركة خطوات ملموسة للإيفاء بهذا الالتزام وتحقيق الانتقال في مجال الطاقة. كما أعلنت الشركة عن إبرام شراكة مع "إيميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إي دي أف"، لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، كجزء من توجّه الشركة لتركيب الألواح الشمسية بشكل تدريجي في محطات الشركة على مستوى دولة الإمارات لتزويد محطات الخدمة بالطاقة النظيفة.

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