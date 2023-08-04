8.4 مليارات درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» نتائجها المالية للنصف الأول من العام (للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو من سنة 2023) إذ حققت الشركة صافي دخل بلغ 8.4 مليارات درهم في النصف الأول.

وحققت أدنوك للغاز في النصف الأول من سنة 2023 إيرادات بلغت 38.9 مليار درهم مقارنة بالإيرادات المبدئية المعدلة البالغة 48.8 مليار درهم للنصف الأول من سنة 2022، متأثرةً ببيئة التسعير المنخفضة. وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من سنة 2023 مبلغ 19.8 مليار درهم مقارنةً بالإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 26.1 مليار درهم في الربع الثاني من سنة 2022. وحافظت الشركة على مستويات عالية من الاستمرارية التشغيلية في النصف الأول من سنة 2023، وبمتوسط موثوقية بلغ 98.9% عبر منشآتها، ما دعم زيادة حجم الإنتاج بنسبة 15% في الربع الثاني من سنة 2023 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

ونتيجة انخفاض أسعار غاز البترول المسال وخام برنت في النصف الأول من سنة 2023 مقارنةً ببيئة التسعير المرتفعة في النصف الأول من سنة 2022، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى تصدير غاز السوائل ذات هامش الربح المرتفع إضافة إلى التركيز على زيادة الكفاءة. وتمكنت الشركة عبر التدابير التي اتخذتها من الحفاظ على أرباح ثابتة قبل حسم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وبلغت 6.6 مليارات درهم وصافي دخل بلغ 3.7 مليارات درهم في الربع الثاني من سنة 2023 وحده، ما يدل على أن أدنوك للغاز تتميز بهامش ربح يمكن التنبؤ به ومرونة مدعومة بفرص نمو مربحة.

مرونة ومتانة

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من سنة 2023 مرونة ومتانة أعمالنا بالنظر إلى ما شهدته أسعار الغاز من انخفاض مقارنةً بالأسعار المرتفعة التي سجلت في النصف الأول من سنة 2022، إذ حققنا صافي دخل قدره 8.4 مليارات درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو من سنة 2023. ويؤكد هذا الأداء المتميز قوة أعمالنا المدعومة ببيع المزيد من سوائل التصدير ذات هوامش الربح المرتفعة، وهي استراتيجية أثبتت جدواها.

وأضاف: يشهد الطلب على الغاز الطبيعي نمواً كبيراً وطويل الأمد باحتسابه وقوداً سيكون له دور محوري في تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي. وتواصل أدنوك للغاز التزامها الكامل الاستثمار في كوادرها البشرية وعملياتها والأسواق التي تنشط فيها، كما استمرت الشركة في النصف الأول من سنة 2023 في الاستثمار في فرص النمو الاستراتيجي.

وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو، أرست أدنوك للغاز عقوداً بقيمة 4.2 مليارات درهم لإنشاء خط أنابيب يمتد 3500 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية، ما يمثل إنجازاً رئيساً آخر لبرنامج تعزيز شبكة خطوط أنابيب الغاز للمبيعات (استدامة).

الالتزام بتوزيعات الأرباح

تؤكد شركة أدنوك للغاز، كما هو مذكور في الاكتتاب العام، عزمها على دفع أرباح بقيمة 5.968 مليارات درهم إماراتي (1.625 مليار دولار أمريكي) في الربع الرابع من سنة 2023 وأرباحٍ أخرى بقيمة 5.968 مليارات درهم إماراتي (1.625 مليار دولار أمريكي في) الربع الثاني من سنة 2024. وتتوقع الشركة زيادة قيمة الأرباح السنوية المستهدفة بنسبة 5% على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد في الفترة 2024-2027. ويعكس النمو المستهدف في توزيعات الأرباح التدفقات النقدية المستقبلية القوية والواضحة لشركة أدنوك للغاز، والتي توفر مجالاً واسعاً للاستثمار في النمو المستقبلي على المدى الطويل وتتيح عوائد مستقرة للمساهمين.

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