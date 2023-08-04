580 مليون درهم صافي أرباح «دبي للاستثمار» خلال النصف الأول من 2023

المصدر: البيان

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أعلنت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق أرباح صافية بلغت 580 مليون درهم إماراتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بزيادة نسبتها 59%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2022 التي بلغت فيها أرباح الشركة 364 مليون درهم.

وسجل إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة المذكورة، نمواً بارزاً وصل إلى 2.03 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 1.55 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققةً زيادة بنسبة 31%، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 12.90 مليار درهم، مقارنة بـ 12.84 مليار درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، إن الإيرادات المحققة وارتفاع صافي الأرباح، يعكس الأداء القوي لقطاع العقارات مدعوماً بعائدات كبيرة من المحفظة الاستثمارية؛ إذ لا يزال مشروع "دانة باي" في جزيرة المرجان برأس الخيمة، يستقطب اهتماماً واسع النطاق، مشيراً إلى أهمية ومكانة قطاع العقارات الذي يُشكل أحد أبرز قطاعات الأعمال الرئيسية.

وأضاف أن المجموعة تؤكّد تفاؤلها وثقتها بمواصلة مسيرة النمو والتطوير الشاملة، في ظل النجاح والنمو الذي حققته خلال النصف الأول من السنة الجارية، وتتطلع إلى الاستفادة من خبرتها وتوظيفها لتوسيع نطاق محفظتها وتحقيق أقصى قدر من العائدات لصالح المستثمرين.

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