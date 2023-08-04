9.5 مليارات درهم تداولات أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

المصدر: وام

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بلغت قيمة التداولات في أسوق المال الإماراتية خلال الأسبوع الجاري نحو 9.5 مليارات درهم مقسمة بنحو 7.16 مليارات درهم في سوق أبوظبي ونحو 2.3 مليار درهم في سوق دبي المال.

وارتفعت رسملة الأسواق المحلية، إذ بلغت مكاسب الأسواق خلال أسبوع نحو 18.8 مليار درهم، نحو 13.47 مليار درهم منها في سوق أبوظبي المالي و5.34 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وفيما يخص التداولات اليومية خلال جلسة نهاية الأسبوع، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي 0.03% إلى مستوى 9786.42 نقطة بعد تداولات تجاوزت قيمتها 1.14 مليار درهم على 305.2 ملايين سهم.

وشهدت الجلسة تداول أسهم 62 شركة من خلال 16401 صفقة، فيما ارتفعت أسهم 31 شركة وبقيت أسهم عشر شركات دون تغير.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بتداولات وصلت إلى 204.4 مليون درهم وأنهى السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 0.1%، تبعها من حيث قيمة التداولات برجيل القابضة بنحو 141.8، ليرتفع سهمها في نهاية الجلسة إلى أكثر من 8.7% ويتصدر بذلك قائمة الرابحين.

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة تداولات بنحو 345.14 مليون درهم على 170.33 مليون سهم ليختتم السوق تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.79% عند مستوى 4083.18 نقطة.

وجرت التداولات التي شملت أسهم 39 شركة من خلال 6944 صفقة.

وتصدر مصرف عجمان الأسهم النشطة بتداولات وصلت إلى 77.1 مليون درهم، تبعه من حيث قيمة التداولات سهم الخليج للملاحة القابضة بقيمة تداولات تخطت 64.3 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية خلال الجلسة بنحو 2% بعد تداولات بقيمة 58.57 مليون درهم، فيما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بأكثر من 3% بعد تداولات بقيمة 19.69 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 74 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 54.3 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 34.35 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 32.47 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم نحو 17.63 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 8.2 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال جلسة اليوم نحو 126 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36.47% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 95 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27.51% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31 مليون درهم كمحصلة شراء.

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