أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المصدر: دبي - محمود حسن

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«جرام 24»: 234 درهماً

«جرام 22»: 216.75 درهماً

«جرام 21»: 209.75 دراهم

«عيار 18»: 179.75 درهماً

واصلت أسعار الذهب في الإمارات تراجعها اليوم الجمعة، وإن كان بنسبة طفيفة، إذ انخفض سعر «جرام 24» إلى 234 درهماً، فيما وصل سعر «جرام 22» إلى مستوى 216.75 درهماً، بينما وصل سعر الذهب «جرام 21» إلى 209.75 دراهم، وسجل الذهب «عيار 18» نحو 179.75 درهماً.

وعالمياً ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1936.15 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التداولات. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1971.70 دولاراً للأوقية.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.6 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 917.29 دولاراً. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1260.65 دولاراً للأوقية.

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