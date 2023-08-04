«الهوية الرقمية» شرط الحصول على خدمات «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة الوزارة للحصول على الخدمات الرقمية من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي بشكل حصري.

ودخل القرار حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من 15 يوليو الجاري، وأصبح على متعاملي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الجدد التسجيل عبر الهوية الرقمية (UAEPass) للحصول على خدمات الصناعة، والمواصفات، والمطابقة، والاعتماد التي تقدمها الوزارة، وبما يدعم المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، لتقديم كل الخدمات الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع مبادئ الخمسين وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

تفاعل إيجابي

وأكد حميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة شهدت تفاعلاً إيجابياً من قِبل المتعاملين في التحول لاستخدام الهوية الرقمية، حيث بلغ عدد مستخدمي تطبيق الهوية الرقمية (UAEPass)، 3795 مستخدماً خلال الفترة التجريبية حتى دخول التطبيق حيز التنفيذ الإلزامي والمزمع ابتداؤه في تاريخ 15 أغسطس 2023، مشيراً إلى أن إجمالي المتعاملين الذين تم تسجيلهم للوصول إلى خدمات الوزارة بلغ 12756 مستخدماً.

وأضاف: يعكس ربط الهوية الرقمية بإجراءات وخدمات الوزارة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، حرص الوزارة على توفير تجربة سهلة وسلسة للمتعاملين في الحصول على الخدمات، وإنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة وفعالية. إضافة إلى أنه يرتبط بالتزام الوزارة بتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات والوزارة بالتحول الرقمي وتعزيز تجربة المتعامل من خلال الترابط الحكومي. وفي إطار الجهود التطويرية المستمرة للإشراك المتعاملين في تطوير خدمات الوزارة، قد تم تفعيل المرحلة التجريبية للمتعاملين والتي تستمر لمدة أسبوعين، وذلك لخوض تجربة التسجيل ومتابعة مدى سهولة الخدمة بالنسبة لهم.

وتابع أن الوزارة حريصة على مواكبة التوجهات الحكومية، حيث تعتبر الهوية الرقمية الحل النموذجي لوصول المستخدمين والمتعاملين إلى خدمات الجهات الحكومية ومزودي الخدمات، كما تتيح إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، كما حرصت الوزارة منذ بداية شهر يوليو على نشر مجموعة من التعميمات والرسائل والأدلة الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على الشركات والمتعاملين لتوضيح آلية التسجيل وربط حسابات المتعاملين بالهوية الرقمية.

تجربة متعامل سلسة وسريعة

وأوضح الشامسي أن تسجيل المتعاملين بالهوية الرقمية سيحسن تجربتهم في الحصول على الخدمات من خلال تقليل الخانات اللازم تعبئتها في السابق لدخول بوابة خدمات الوزارة. كما يستطيعون من خلالها تعبئة النماذج بشكل آلي وكذلك التحميل التلقائي للمستندات، وقد تم تزويد متعاملينا في الوزارة خلال الفترة الماضية بدليل متكامل لربط المستخدم بالهوية الرقمية وفك الارتباط عن طريق التطبيق، لمساعدتهم على التسجيل وفهم المتطلبات والإجراءات.

كيفية التسجيل

ويستطيع متعاملو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الحصول على تطبيق الهوية الرقمية UAEPass للهواتف الذكية من خلال منصتي iTunes وGoogle Play، ويتم التسجيل للمتعاملين عبر خطوات مبسطة، تتضمن إدراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة سر، ومن ثم الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

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