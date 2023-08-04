«أدنوك» تستحوذ على 30% في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كل من «أدنوك»، وشركتي النفط الوطنيتين في أذربيجان «سوكار» و«توتال إنرجيز» عن إبرام صفقة استراتيجية تستحوذ بموجبها «أدنوك» على حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان. وتهدف «أدنوك» من خلال استثمارها في هذه المنطقة إلى تعزيز حضورها وإمكانات نموها في أسواق الغاز العالمية، وترسيخ الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في قطاع الطاقة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وعند إتمام الصفقة، التي تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ستمتلك «أدنوك» حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون»، بينما تمتلك شركتا «سوكار» و«توتال إنرجيز» حصة 35% لكل واحدة منهما. وتعزز الشراكة الاستراتيجية مع «سوكار» كذلك أواصر التعاون طويل الأمد بين «أدنوك» و«توتال إنرجيز»، التي تمتلك إلى حين إتمام الصفقة حصة 50% في حقل «أبشيرون» إلى جانب «سوكار. وستُمكن هذه الشراكة «أدنوك» من ترسيخ حضورها في منطقة تمتلك موارد طبيعية وفيرة وإمكانات نمو واعدة، ما يمهد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق غاز دولية جذابة في أوروبا وآسيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً.

وتسهم هذه الصفقة التاريخية في تعزيز وتوسعة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وأذربيجان. ومع تحول العالم إلى نظام طاقة منخفض الكربون، سيؤدي الغاز الطبيعي دوراً رئيساً بوصفه وقوداً انتقالياً مهماً خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يعزز هذا الاستثمار مكانة «أدنوك» الرائدة بوصفها مورداً موثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتعد الصفقة مكملاً لاستثمار «أدنوك» من خلال «مصدر» في تطوير مشاريع طاقة متجددة تهدف لإنتاج 10 جيجاواط من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع «سوكار»، وذلك لدعم أجندة دولة الإمارات وأذربيجان المشتركة التي تهدف إلى تمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال العقود المقبلة بشكل كبير، تواصل «أدنوك» مساهمتها في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بشكل مسؤول من خلال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من أصول عالمية المستوى مثل حقل «أبشيرون». ونحن على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع كل من «سوكار» و«توتال إنرجيز» ستسهم في تحقيق أقصى استفادة من موارد منطقة بحر قزوين لعقود قادمة، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان في مختلف مجالات الطاقة بما يسهم في تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة العالمي، حيث يتخذ البلدان الصديقان خطوات طموحة للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون».

من جانبه، قال روفشان نجف، رئيس شركة «سوكار»: «توفر الفرص الاستثمارية المثالية في أذربيجان بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وتؤكد هذه الصفقة التزامنا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الوثيقة مع شركائنا، كما ترسخ مكانة أذربيجان بوصفها شريكاً موثوقاً في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع للعمل مع «أدنوك» و«توتال إنرجيز» من خلال هذه الشراكة، والاستفادة من رؤيتنا ونقاط القوة المشتركة».

بدوره، قال نيكولاس تيراس، رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج في «توتال إنرجيز»: «ترحب «توتال إنرجيز» بانضمام «أدنوك»، أحد شركائنا الاستراتيجيين، كشريك في حقل «أبشيرون» للغاز، الذي بدأ مرحلة الإنتاج الأولى مطلع يوليو الماضي، ويمتلك إمكانات كبيرة قابلة للتطوير ستسهم في تلبية الطلب المتنامي على الغاز».

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