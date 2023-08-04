9.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع، تسجيل 2380 مبايعة بقيمة 6.42 مليار درهم، منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.52 مليار درهم و2132 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.9 مليار درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 111 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.



وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 153 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.



وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 209 مبايعة بقيمة 347 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 176 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 169 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.91 مليار درهم منها 98 رهن أراضي بقيمة 669.19 مليون درهم و555 رهن فلل وشقق بقيمة 2.24 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 511 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجارى الأولى بقيمة 220 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 451.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 111.26 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 90.05 مليون درهم.

التقرير اليومي



وشهدت الدائرة يوم الجمعة تسجيل 363 مبايعة بقيمة 809.25 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 141.54 مليون درهم و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 667.71 مليون درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.



وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.



وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 11 رهن أراضي بقيمة 22.75 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.12 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 220 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 195 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 119.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 87.05 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الاولى بقيمة 8.7 مليون درهم. بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 60.7 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 36.11 مليون درهم.

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