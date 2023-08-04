403 ملايين درهم أرباح «إمباور» في النصف الأول

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نتائجها المالية للأشهر الستة من عام 2023، محققة صافي ربح بنحو 402.8 مليون درهم، مقارنة مع 431.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 6.1%.

وأعلنت الشركة تسجيل أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 654 مليون درهم.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.1% و7.4% على التوالي.

وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 7.4% ليصل إلى 464 مليون درهم، ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة. وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 403 ملايين درهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تترجم نتائج النصف الأول من عام 2023 الوعود التي قطعتها المؤسسة للمستثمرين وللمساهمين في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف أنشطتها وتنوع أعمالها». وأوضح أن «إمباور» تواصل بخطوات ثابتة وراسخة توسيع عملياتها والاستثمار في محفظة أصولها، وبنيتها التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها في سوق تبريد مناطق دبي بالكامل، وخلق فرص استثمارية ذات عوائد مجزية للمستثمرين وللمساهمين.

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