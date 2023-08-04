1.64 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» في النصف الأول بارتفاع 18%

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ارتفعت «أدنوك للحفر» في النصف الأول من هذا العام بنسبة 18% إلى 1.64 مليار درهم، كما سجلت ارتفاعاً في إيراداتها وصل إلى 5.29 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بزيادة 13% على أساس سنوي. وجاء النمو الذي حققته الشركة في الإيرادات مدفوعاً بقطاع خدمات حقول النفط وقطاع الحفارات البحرية ذاتية الرفع اللذين حققا على التوالي ارتفاعاً بنسبة 45% و31%.

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يعكس الأداء المالي القوي لشركة «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول من عام 2023 التزامنا باستراتيجية توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق ما نقدمه من خدمات مع تحسين هوامش الربح من خلال أداء التكلفة القوي. وعرفت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط في الفترة نفسها زيادة وصلت نسبتها إلى 45% على أساس سنوي مع هوامش قوية. كما تمكنت الشركة من تحقيق تقدم ملموس فيما يخص أهداف برنامج توسعة أسطولها من الحفارات بتوقيع اتفاقيات لبناء 16 منصة حفر برية تعمل بالطاقة الهجينة، والتي تشكل عنصراً محورياً إضافياً ضمن استراتيجية الشركة للحد من الانبعاثات».

وأضاف: «يدعم أداء الشركة المالي القوي والدائم التطور سياستنا لتوزيعات الأرباح التصاعدية ونتوقع لتوزيعات الأرباح المؤقتة لهذا العام أن تأتي منسجمة مع هذه السياسة، الأمر الذي يعكس التزامنا المستمر بتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا».

وفي سياق متصل، حققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً قوياً لتصل إلى 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار) بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وذلك بسبب الزيادة في الإيرادات إلى جانب تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة، مما أدى إلى تحقيق هامش استثنائي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 47%. كما دفعت استراتيجية الشركة ضمن برنامجها لتوسعة أسطولها من الحفارات وتوسعة نطاق ما تقدمه من خدمات بصافي الأرباح إلى الارتفاع ليصل إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار )، بزيادة قوية نسبتها 18% على أساس سنوي.

وبدورها سجلت إيرادات الربع الثاني نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.66 مليار درهم (724 مليون دولار) وبزيادة 1% مقارنة بالربع الأول. وارتفعت أيضاً الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني بنسبة 15% على أساس سنوي وبنسبة 3% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.26 مليار درهم (344 مليون دولار)، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%، أو 3 نقاط مئوية أعلى على أساس سنوي. كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 12% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بالربع الأول لتصل إلى 836 مليون درهم (228 مليون دولار).

• خدمات الحفر البرية:

ظلت إيرادات هذا القطاع عموماً في مستوياتها خلال النصف الأول من عام 2023 عند 2.57 مليار درهم (701 مليون دولار) مقارنة بالعام الماضي. كما أن الارتفاع الذي سجلته إيرادات هذا القطاع، مدفوعة بدخول حفارات جديدة ضمن أسطول الشركة التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2022، سببه انخفاض السداد السنوي لمطالبات ارتفاع التكلفة ولاسيما الانخفاض في أسعار الديزل.

وشهدت إيرادات الربع الثاني انخفاضاً بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث تأثرت الفترة نفسها من العام الماضي بشكل إيجابي باستعادة تكاليف الوقود المرتفعة بما يتماشى مع الشروط التعاقدية. وأدى الانخفاض في أسعار الديزل وما يرتبط بها من مدفوعات إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول.

• خدمات الحفر البحرية:

ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البحرية خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 1.38 مليار درهم إماراتي (376 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 31% بسبب دخول خمس حفارات ذاتية الرفع جديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2022. وكان لدخول هذه الحفارات الجديدة أثر إيجابي على إيرادات الربع الثاني من هذا العام التي زادت بنسبة 33% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بالربع الأول.

• خدمات الجزر الاصطناعية:

بلغت إيرادات قطاع خدمات الجزر الاصطناعية خلال النصف الأول من هذا العام 378 مليون درهم (103 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 2% مقارنة بالربع الأول.

• خدمات حقول النفط:

ارتفعت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط لتصل إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي، مدفوعة بتوسع نشاط هذا القطاع عبر محفظة أعماله بأكملها، فيما ارتفعت إيرادات الربع الثاني لهذا القطاع بنسبة 47% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 6% مقارنة بالربع السابق.

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