225 مليون درهم أرباح «برجيل» النصفية بارتفاع 47%

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أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الثلاثة والأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبلغ صافي الربح 225 مليون درهم، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للنمو القوي وانخفاض التكاليف بشكل كبير، وارتفع صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 51.4% على أساس سنوي ليصل إلى 103 ملايين درهم.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 467 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.7% على أساس سنوي، وحققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الربع الثاني زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 225 درهم.

وبلغت الإيرادات 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في أعداد المرضى الداخليين، إلى جانب ارتفاع عوائد المرضى، وحققت إيرادات الربع الثاني نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ 1.1 مليار درهم.

وشهدت أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين زيادة قوية بنسبة 11.1% و20.2% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة، ووصل إجمالي عدد المرضى خلال النصف الأول من العام إلى 2.9 مليون مريض.

وزاد الإقبال بشكل كبير على مدينة برجيل الطبية، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 34.5%، ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 91.1%.

وانخفضت الرافعة التمويلية مرة أخرى لتصل إلى 1.2 مرة بنهاية الفترة، ما يعكس استمرار التميز التشغيلي وإدارة التكاليف.

وأقر مجلس الإدارة توزيع دفعة أولية من الأرباح بإجمالي 95 مليون درهم؛ أي ما يعادل 0.02 درهم للسهم. وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية 42% من صافي ربح النصف الأول من عام 2023.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: «حققت برجيل القابضة أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث حققت نمواً قوياً في صافي الدخل والربح مع إحراز تقدم تشغيلي واستراتيجي كبير. وارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 13.9% على أساس سنوي وصافي الربح بنسبة 47% على أساس سنوي. وواصلت مدينة برجيل الطبية الرائدة تحقيق نمو قوي، حيث حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 34.5% بفضل ارتفاع أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين».

وأضاف: «سعيد بإقرار توزيع دفعة أولية من توزيعات الأرباح، واعتزام إعادة ما يقرب من 95 مليون درهم للمساهمين في أغسطس من عام 2023».

القطاعات الرئيسة

لا يزال قطاع المستشفيات هو المساهم الرئيس في إيرادات المجموعة، حيث شكل 88.7% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال هذه الفترة، وهي نسبة مساوية تقريباً لنسبة العام السابق.

ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لقطاع المستشفيات بنسبة 14.2% و23.6% على التوالي، مدفوعة بزيادة أعداد المرضى وتركيز المجموعة على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة. وشهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات تحسناً ملحوظاً ليرتفع من 20.6% في النصف الأول من عام 2022 إلى 22.3% في عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المراكز الطبية بنسبة 24.5% لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات التي بلغت 13.7%، بينما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 25.6% في النصف الأول من عام 2022 إلى 28.1% في النصف الأول من عام 2023.

مدينة برجيل الطبية

حقق مستشفى مدينة برجيل الطبية نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2023، مع زيادة الإيرادات بنسبة 34.5% لتصل إلى 475 مليون درهم، حيث شهدت أعداد المرضى زيادة كبيرة بنسبة 70.9% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت نسبة إشغال أسرّة المرضى من 29.7% في النصف الأول من عام 2022 إلى 43.5% في النصف الأول من عام 2023.

ميزانية عمومية قوية

انخفض صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قبل احتساب تأثير معيار إعداد التقارير المحاسبية الدولي رقم 16 من 1.5 مرة كما في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.2 مرة كما في 30 يونيو 2023، وتوفر الميزانية العمومية القوية للمجموعة مرونة مالية كافية تساعدها على استغلال فرص النمو المحتملة. وبلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم كما في النصف الأول من عام 2023.

حققت المجموعة في النصف الأول من عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 212.7% في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسين إدارة رأس المال العامل. إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة التدفق النقدي الحر[1] إلى 50% في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً من 33% خلال العام السابق.

إقرار توزيع دفعة أولية من الأرباح

وتماشياً مع سياستنا في توزيع الأرباح، نستهدف توزيع الأرباح النقدية بداية من 2023 وما بعده، على أساس نسبة دفع متوقعة من 40% إلى 70% من صافي الربح، اعتماداً على متطلبات الاستثمار لتنفيذ خطط النمو الإضافية.

وأوصى مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة بتوزيع ما يقرب من 95 مليون درهم، أو ما يوازي 0,02 درهم للسهم العادي كدفعة أولية من الأرباح عن النصف الأول من عام 2023، ويمثل ذلك 42% من صافي الربح للنصف الأول من عام 2023. وتم تحديد تاريخ التسجيل في 13 أغسطس 2023، وتاريخ الدفع حتى 1 سبتمبر 2023.

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