دلسكو تطلق المرحلة الثانية من برنامج تدريب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دلسكو، المجموعة الرائدة في توفير حلول الموارد البشرية والتوظيف في قطاع الطاقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج دلسكو لتدريب الخريجين، مما يعزز التزامها بالتوطين وتوفير مسارات عمل دائمة وغير تقليدية في القطاع الخاص للخريجين الإماراتيين.

ويمتد البرنامج، الذي تم إطلاقه في شهر يناير من العام الجاري، لفترة 12 شهراً ويوفر فرصاً تجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي، مما يمكن المشاركين من تولي أدوار بدوام كامل في دلسكو. وتشهد المرحلة الثانية، زيادة كبيرة في عدد المرشحين الذين بلغ عددهم 26 خريجاً مقارنة بـ 12 خريج في الدورة الأولى.

ويتولى أحمد حسن، الذي بدء العمل لدى دلسكو بصفته مديراً للتوطين في 1 مايو من العام الحالي، مسؤولية التوظيف وإدارة البرنامج، بالإضافة إلى اختيار المواهب المحلية ورعايتها على نطاق أوسع في جميع شركات مجموعة دلسكو. ولعب أحمد حسن خلال الشهرين الماضيين فقط دوراً أساسياً في توظيف 26 مواطناً إماراتياً، ليصل عدد الموظفين الإمارتيين في دلسكو حالياً إلى 86 موظفاً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد حسن:" تتخطى جهود التوطين التي تبذلها دلسكو الإحصائيات المتوقعة، ونلتزم بتمكين المواطنين الإماراتيين من تحقيق التميز في أدوار متنوعة، حيث يستهدف برنامجنا التدريبي الخريجين الإماراتيين ويزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتطور في القطاع الخاص. كما نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تحضير جيل من المواهب الإماراتية الشابة للمساهمة في تعزيز نمو شركتنا ودولة الإمارات بشكل عام".

وتماشياً مع الرؤية الحكيمة لحكومة الإمارات، تتعاون دلسكو مع برنامج نافس بهدف استقطاب المواهب الإماراتية، وتعمل منصة نافس، المبادرة الحكومية، على استقطاب أبرز المواهب من المواطنين الإماراتيين الطموحين للانضمام إلى فريق عمل مجموعة دلسكو.

وأضاف أحمد حسن: "تفخر دلسكو بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المواطنين الإماراتيين وتشجيعهم على التطور في القطاع الخاص. ويعكس تعاوننا مع نافس التزامنا بتمكين مجموعة من المواهب التي تعكس النسيج الثقافي الغني لدولة الإمارات".

وبدوره، قال ديفيد ستوكتون الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "تواصل دلسكو جهودها في تعزيز عملية التوطين، مما يؤكد التزامها بتمكين المواهب المحلية في القطاع الخاص وتأسيس قوة عاملة تعكس حيوية المجتمع الإماراتي. ويؤكد إطلاق الدورة الثانية من برنامج دلسكو لتدريب الخريجين التزام دلسكو برعاية المواهب الإماراتية الشابة، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز