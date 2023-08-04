أرباح دبي للاستثمار تقفز 59‎% في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للاستثمار»، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 580 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023، محققةً زيادة بنسبة 59%، مقارنةً بـ 364 مليون درهم للفترة ذاتها في العام 2022. كما حققت الشركة زيادة في صافي الربح بنسبة 65% خلال الربع الثاني 2023 إلى 266.03 مليون درهم مقارنةً بـ 161.54 مليون درهم للفترة ذاتها في العام 2022.



وارتفع إجمالي الإيرادات في المجموعة إلى 2.03 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، مقارنةً بـ 1.55 مليار درهم خلال النصف الأول 2022، بنمو 31%.



كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 12.90 مليار درهم في 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 12.84 مليار درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2022.

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