مؤشر «بيج ماك»: القيمة الحقيقية العادلة للدرهم تزيد 12.2 % عن قيمته الحالية أمام الدولار

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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كشفت أحدث نسخة من مؤشر «بيج ماك»، والذي تُصدره مجلة «إيكونوميست» البريطانية، عن أن القيمة الحقيقية العادلة للدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي تزيد بنسبة 12.2 % عن قيمته الحالية أمام العملة الأمريكية. وتعتمد فكرة مؤشر «بيج ماك» على تحديد القيمة العادلة لسعر كل عملة استناداً إلى سعر شطيرة البرجر المعروفة باسم «بيج ماك». وتستند الفكرة بدورها إلى نظرية «تعادل القدرة الشرائية»، ومفادها أن سعر الصرف العادل للعملات هو السعر الذي يحقق التعادل بين أسعار سلة من السلع والخدمات بين بلدين مختلفين.

وأفاد تحديث الأمس بأن سعر شطيرة «بيج ماك» في الإمارات يبلغ 18 درهماً، فيما يبلغ 5.58 دولارات في الولايات المتحدة، ما يقتضي أن تكون القيمة العادلة للدرهم 3.23 دراهم للدولار، مقابل سعر الصرف الحالي والبالغ 3.67 دراهم. وفيما يخص القيمة العادلة للدرهم أمام باقي العملات، فقد أفاد التحديث بأن الدرهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية امام اليورو بنسبة 15.8 %، لأن المفترض أن يبلغ سعر صرف الدرهم أمام اليورو 3.41، بينما يبلغ حاليا 4.05 دراهم لليورو.

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