بيع شقة في نخلة جميرا بـ 54 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 206.24 ملايين درهم، و453 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وشهد السوق بيع شقة في برج «كومو ريزيدنس» في نخلة جميرا بقيمة 54 مليوناً.

وبحسب بيانات الدائرة، سجل السوق خلال أول ساعتي عمل 279 صفقة مبايعة عقارية بقيمة 700 مليون درهم، حيث شملت الصفقات المبرمة بيع 7 وحدات في نخلة جميرا بقيمة 91.4 مليون درهم.

وسجلت منطقة سوبها هارتدلاند 24 صفقة عقارية بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 21 صفقة مبيعات بقيمة 40 مليون درهم، ثم منطقة وادي الصفا 3 بواقع 37.6 مليون عبر 13 صفقة.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 65 مبايعة بـ 105 ملايين درهم.

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