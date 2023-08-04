الإمارات أول دولة تصل بسرعة شبكة الجيل الخامس لـ 10 جيجابت في الثانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نجاح المرحلة الثانية من مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم، والتي أجرتها بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات؛ بهدف الوصول إلى السرعة الكاملة لشبكة الجيل الخامس والتي تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، ما يجعل الإمارات أول دولة في العالم تستطيع أن تصل بسرعة شبكة الجيل الخامس إلى 10 جيجابت في الثانية.

وسوف تسهم هذه النقلة النوعية في زيادة سرعة نقل البيانات إلى دعم العديد من المشاريع المستقبلية القائمة على مستوى الدولة، ولا سيما تلك التي تتطلب تقنيات دقيقة جداً وسرعات إنترنت عالية، مثل عمليات التشخيص عن بعد على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية.

وأكدت الهيئة تحقيق النتائج المحددة لهذه المرحلة من التجارب، وهي الوصول إلى 10 أضعاف السرعات الحالية، والتي تعد أقصى سرعة تم الوصول إليها عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم على مستوى العالم.

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