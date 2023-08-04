«نايت فرانك»: 23 % نمو الطلب على المكاتب بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير صادر عن شركة استشارات العقارات العالمية «نايت فرانك» أن سوق المكاتب في دبي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل الطلب الكلي على المساحات إلى رقم لافت قدره 580 ألف قدم مربعة، وهذا يمثل زيادة بـ23 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر التقرير أن منطقة مركز دبي المالي العالمي كانت هي الأكثر تميزاً، وذلك بفضل ريادة مجمع «بروكفيلد»، حيث تبقى الإيجارات فيه أعلى من المعدل الوسطي لمنطقة مركز دبي المالي العالمي، بقيمة تقدر بنحو 260 درهماً للقدم المربعة، وفقاً لتقديرات «نايت فرانك».

ويُعزى استمرار تفوق منطقة المركز المالي العالمي في دبي إلى الطلب المتزايد على أماكن عمل من الدرجة الأولى، في ظل النقص الحاد في المساحات ذات الجودة العالية. وشهدت مناطق الخليج التجاري والمركز المالي ودبي مارينا أكبر معدلات للزيادة في أسعار العقارات التجارية خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث سجلت ارتفاعاً بـ 69% و54% و54% على التوالي. وأشارت شركة «نايت فرانك» إلى طبيعة الطلب المكتبي المتنوعة التي تساعد في الحفاظ على معدلات نمو الإيجارات المسجلة.

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