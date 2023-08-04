«سلامة» و«تكافل الإمارات» تقرران إنهاء مباحثات الدمج

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت شركتا «سلامة» و«تكافل الإمارات» إنهاء المباحثات المتعلقة بالاندماج أو الاستحواذ بينهما.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين: «قررت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، وشركة تكافل الإمارات سوياً إنهاء المباحثات المتعلقة بالاندماج أو الاستحواذ بين الشركتين». وأضافتا أن الشركتين قررتا بعد الدراسة المتأنية عدم الاستمرار في مشروع الاندماج من خلال الأسهم، أو أية ترتيبات أخرى بديلة، بما فيها الاستحواذ. وجاء هذا القرار نتيجة التزام «سلامة وتكافل الإمارات» باستراتيجيتيهما للنمو تبعاً لديناميكية السوق.

وأضافتا أن هذا القرار المشترك لن تكون له أي تأثيرات سلبية بما في ذلك مصالح مساهميهما. وكانت تقارير كشفت عن خطط للدمج بين «سلامة» و«تكافل الإمارات»، وفي هذا الصدد، كشفت «سلامة» عن استلامها موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية للاندماج مع «تكافل الإمارات»، وقالت حينها إنها تعمل على استيفاء كل المتطلبات القانونية والتنظيمية لإتمام هذا الاندماج.

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