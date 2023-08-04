«إي آي إتش» تستحوذ على حصة في «جيوان»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركتا «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة»، و«جيوان القابضة»، الشركتان اللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ «إي آي إتش» على حصة في شركة جيوان، وتهدف عملية الاستحواذ للتنويع والتوسع في القطاعات، التي تستثمر فيها «إي آي إتش».

وطورت «إي آي إتش» محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة، تتألف من أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة، في حين تبرز «جيوان» كونها شركة رائدة تتنوع أعمالها في قطاعات عدة، أبرزها التطوير العقاري والتجارة العامة والضيافة والسياحة والسفر وإدارة المطاعم والتكنولوجيا الزراعية، والعديد من المشاريع الناجحة.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي إتش»: الاستحواذ استراتيجي في «جيوان»، وهي خطوة تعزز رؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات، التي نوجد فيها، بما يتماشى تماماً مع خططنا الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تنصب في مصلحة مستثمرينا. ستُتيح هذه الشراكة الفرصة أمامنا للاستثمار في قطاعات جديدة، الأمر الذي سينعكس في المشاريع المشتركة القادمة مع «جيوان».

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة: تمتلك «جيوان» سجلاً حافلاً من الإنجازات والعمليات الناجحة في العديد من القطاعات الحيوية في أبوظبي ودولة الإمارات، الأمر الذي أسس لمزيد من التوسع، من خلال عملية الاستحواذ من قبل «إي آي إتش»، وهذا ينسجم مع رؤيتنا المشتركة في العمل على مشاريع واستثمارات جديدة.

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