5 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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حافظ سوق دبي المالي على مكانته فوق مستوى 4050 نقطة، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند 9783.51 نقطة.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 2.05 مليار درهم موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و368.47 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 719.3 مليون سهم عبر تنفيذ 30.05 ألف صفقة.

سوق دبي

واستحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 51.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 368.47 مليون درهم، مع تركزها بشكل رئيس في قطاعات المالية والعقار والمرافق العامة، وهي شركات: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الاتحاد العقارية»، و«تبريد»، بسيولة قاربت 190.3 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4051.18 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.8%، وتصدر سهما «دبي للمرطبات»، و«تكافل الإمارات» ارتفاعات 12 شركة بالسوق، وارتفعا 9.2% و2.5%، وارتفع «تكافل الإمارات» بعد إعلان الشركة عن إنهاء المفاوضات المتعلقة بالاندماج أو الاستحواذ مع الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة».

كما ارتفع أسهم بنك السلام - البحرين 1.7%، والأنصاري للخدمات المالية 1.7%، وأمان 1.2%، ودبي الإسلامي 0.9%.

وارتفع أيضاً سهم بنك دبي الإسلامي 0.86%، وسهم إعمار للتطوير 0.31%

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9783.51 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.43%، وشهد السوق ارتفاع أسهم رأس الخيمة للأسمنت 14.3%، وبرجيل القابضة 6.7%، وأمريكانا للمطاعم 5.96%، وأبوظبي لبناء السفن 5.2%، وأمستيل لمواد البناء 3%.

وزاد بيانات 2.4%، وأدنوك للحفر 1.8%، وأبوظبي الأول 0.83%، وغذاء القابضة 0.5%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 0.8%.

وحصد سهم «كيو القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 302.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة جاوزت 212.3 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 146.9 مليون درهم.

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