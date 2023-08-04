أرباح 15 بنكاً وطنياً تقفز %73.5 إلى 38 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 38 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 زادت بنسبة 73.85% أو ما يعادل 16.1 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 21.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.

وقفز صافي أرباح 6 بنوك مدرجة في دبي في النصف الأول 2023 بنسبة 94.2% إلى 21.5 مليار درهم، مقارنة مع 11.07 مليار درهم في النصف الأول 2022. كما ارتفع صافي أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي بنحو 52.4% إلى 16.38 مليار درهم، مقارنة مع 10.75 مليارات درهم في النصف الأول 2022.

«الإمارات دبي الوطني»

تصدر «الإمارات دبي الوطني» البنوك الأكثر ربحية في النصف الأول، مسجلاً نمواً بنسبة 130% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

وارتفع إجمالي الدخل 50% ليصل إلى 21.3 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا وارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر واضح في تحسن الهوامش والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

«أبوظبي الأول»

حقق بنك «أبوظبي الأول» أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات درهم، بنمو 65%، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام.

وحقق البنك نمواً في إيراداته التشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

«أبوظبي التجاري»

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري، للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بنسبة 25% ليصل إلى 3.81 مليارات درهم. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 25% ليصل إلى 5.78 مليارات درهم.

كما زاد الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 24% ليصل إلى 7.971 مليارات درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 5.42 مليارات درهم.

«المشرق»

أعلن بنك المشرق عن تسجيل أداء قوي في النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150% إلى 3.5 مليارات درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليارات درهم، بزيادة 88% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة 60%، الذي يعكس نمواً قوياً في جميع وحدات الأعمال.

«دبي الإسلامي»

حقق صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، خلال النصف الأول من عام 2023، نمواً بنسبة 15% ليصل إلى 3.1 مليارات درهم (وهو الأعلى في تاريخ البنك خلال الفترة المستعرضة) مقارنة مع 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول 2023 ليصل إلى 9.3 مليارات درهم، بنمو قوي نسبته 49% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.26 مليارات درهم، على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية.

«أبوظبي الإسلامي»

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي الأرباح بنسبة 61% في النصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مقابل 1.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، ما يشير إلى اتجاه ثابت في الربحية.

وارتفعت الإيرادات في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 50% لتصل إلى 4.3 مليارات درهم مقارنة بـ2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

«دبي التجاري»

أعلن بنك دبي التجاري عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 1.22 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 41.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 2,46 مليار درهم بنسبة 41,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات.

«الإمارات الإسلامي»

حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوية يشهدها على الإطلاق، حيث قفز صافي أرباحه بنسبة 73% لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول 2023. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسّن مشهد الأعمال المزدهر.

«رأس الخيمة الوطني»

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن أعلى أرباح نصف سنوية على الإطلاق له، التي بلغت 901 مليون درهم، بزيادة قدرها 71% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 42% إلى 2.2 مليار درهم.

وارتفع دخل البنك بنسبة 42% على أساس سنوي.

«الشارقة الإسلامي»

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بنحو 494.6 مليون درهم للنصف الأول 2023 مقارنة بـ361.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 36.7%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 31%، لتصل إلى 648.7 مليون درهم للنصف الأول من 2023، مقارنة بـ497.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

«الفجيرة الوطني»

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً في صافي الأرباح خلال النصف الأول 2023، بنسبة 120.7% إلى 332.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 150.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2023، حقق البنك صافي ربح بلغ 180.1 مليون درهم، بارتفاع بلغ 99.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

«أم القيوين الوطني»

ارتفع صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني بنسبة 54% إلى 255 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، مقارنة بنحو 165 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2022.

«العربي المتحد»

أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيق أرباح صافية قدرها 120.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بصافي أرباح قدرها 83.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة سنوية تبلغ 45%.

«مصرف عجمان»

حقق مصرف عجمان نمواً في صافي الأرباح بنسبة 36.6%، ليصل إلى 102.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 75 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

«التجاري الدولي»

أعلن البنك التجاري الدولي ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44% من 55 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 79 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي من 268 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 270 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023.

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