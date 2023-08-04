6 مؤسسات في الإمارات تطلق «نورا» لدعم سيدات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أورورا 50»، شركة التدريب والتطوير، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، المتخصصة في إنشاء أماكن عمل مزدهرة وشاملة، بالشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، و«أكسنتشر»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، ومجموعة الإمارات، ومجموعة إينوك، عن إطلاق منصة الأعمال «نورا» (NOORA) الرامية لدعم سيدات الأعمال الطموحات في مسيرتهن المهنية.

ودعماً لجهود الإمارات المستمرة في تحقيق تمثيل نسائي بنسبة 30% في الأدوار القيادية فإن المنصة الجديدة توفر للمرأة في الدولة وصولاً غير محدود إلى شبكة تواصل بين النساء الطموحات من مختلف الخلفيات المهنية والقطاعات والجنسيات.

وتبرز الحاجة إلى تأسيس مثل هذه المنصات، حيث أظهر أجرته كلية كيلوج الأميركية للإدارة أن النساء ممن يمتلكن شبكة علاقات أعمال يحصلن على الترقية أكثر بثلاث مرات من النساء الأخريات، ومع ذلك تمثل النساء 31% فقط من المناصب العليا على مستوى العالم.

وقالت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لشركة «أورورا 50»: «يسعدنا إطلاق منصة «نورا»، بالتعاون مع شركاء مؤسسين مؤثرين وملتزمين، حيث نشكل معاً مجتمعاً حقيقياً للمرأة ذات التفكير المماثل والطموح».

وأضافت: «تظهر آخر الأبحاث أن النساء يحصلن على ترقيات في السلم الوظيفي بشكل أسرع عندما يكون لديهن شبكة قوية، ولكن لا توجد شبكات في الإمارات للمرأة المهنية الطموحة حتى الآن، لذا فإنه سيتم منح الأعضاء أيضاً فرصاً لقيادة التعاون، وحل التحديات التي تواجه الصناعة».

وتنقسم منصة «نورا» إلى قسمين: القسم المخصص للمديرات الجديدات وقسم القياديات ذوات الخبرة. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يسعدنا التعاون مع «أورورا 50» لإطلاق منصة «نورا». ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تمكين موظفاتنا وتعزيز بيئة تدعم نجاحهن، فالإمارات هي إحدى الدول الرائدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتسهم المرأة فيها بدورٍ حيوي في بناء المجتمع والاقتصاد والمستقبل».

وأضاف: «انطلاقاً من دورنا الداعم لجهود الإمارات المستمرة في تمكين المرأة، فإننا نسعى باستمرار لتحقيق مثل هذه الشراكات لتقديم رؤى ومهارات قيمة، ودعم نموهن الشخصي والمهني، ما يسهم في نهاية المطاف لتحقيق نمو وازدهار المجموعة بأكملها».

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