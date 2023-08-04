«التنمية الدولي» يشارك بالملتقى العربي للمصارف

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك مصرف التنمية الدولي في فعاليات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال، أمس في بيروت. وألقى زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، كلمة سلط فيها الضوء على نقاط التحول لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العربي.

وقال خلف: أولى خطوات التحول الحقيقية هي إيماننا بالحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى دور أكبر للمصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والابتكارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وللانطلاق لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف وإن تحقيق التنمية المستدامة يتوقف على قدرة المصارف على تقديم الدعم المالي اللازم للمشروعات والمبادرات الواعدة.

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