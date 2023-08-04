«أرادَ» ترسي عقداً بـ 395 مليون درهم لبناء حي «نَسَق» في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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أرست «أرادَ»، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، عقداً رئيسياً جديداً، بقيمة 395 مليون درهم لبناء حي نَسَق، وهو مجمع سكني ضخم يضم ستة مبانٍ لشقق فاخرة، ضمن المخطط الرئيسي في الجادة؛ أكبر وجهة متكاملة ومتعددة الاستعمالات في الشارقة.

وحصلت شركة الخليج آسيا للمقاولات، ومقرها في دبي، ولديها سجل حافل بالمشاريع الإنشائية المدنية والصناعيّة، على العقد الجديد، كما يعمل المقاول ذاته في موقع آخر في مجتمع الجادة، وذلك بعد فوزه بعقد سابق، وبقيمة 475 مليون درهم لبناء مجمع فيدا الجادة الفندقي في يناير الماضي، وستبدأ الأعمال الإنشائية في حي نَسَق فوراً، ومن المخطط الانتهاء منها خلال 24 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»: «نحن حريصون على الحفاظ على زخم العمل في الجادة، حيث يتم حالياً تشييد 3,200 منزل، ونتطلع للعمل مع شركائنا في شركة الخليج آسيا للمقاولات، لبث الحياة في هذا الحي العصري الجديد».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ» بقوله: «في مواقع أخرى بالجادة، أوشكت فرق العمل لدينا على الانتهاء من المرحلة الثانية من مجمع مدار، وجهة الترفيه العائلية المعروفة، ونحن نتوق لافتتاح مرافق جديدة ومثيرة أمام مجتمعنا، خلال الشهور القليلة المقبلة».

ويعكس هذا العقد مدى حرص «أرادَ» على الحفاظ على وتيرة البناء في الجادة ومواصلة طرح عقارات ومرافق جديدة، ضمن هذا المجتمع الحضري المتكامل.

ويضم حي نَسَق 649 وحدة سكنية، تتراوح بين الشقق من غرفة نوم واحدة، وصولاً إلى ثلاثة غرف نوم . وتتميز جميع المباني باتصالها المباشر مع إيست بوليفارد بالجادة، والذي تنتشر فيه المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية، بالإضافة إلى الحديقة الطولية.

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