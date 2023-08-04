دبي تمضي قدماً لتكون من أكثر الوجهات الدولية زيارة في 2023

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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أكد مقال بموقع «تي تي جي آسيا» السنغافوري المختص بالسفر في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ، أن دبي تمضي قدماً لتصبح من الوجهات الدولية الأكثر زيارة في عام 2023، بعد استقبالها 7.4 ملايين سائح خلال أول 5 أشهر من العام.

ونقل الموقع عن هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قوله: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى زيادة زخم قطاع السياحة، فإن الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أسس نجاحنا المستقبلي، مشدداً على تركيز دبي على تعزيز السياحة المستدامة، فيما تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28».

تركيز

وأشار المقال إلى أن المدينة تركز أنظارها على الانتعاش الصيني من أجل تعزيز تدفقات الزوار إليها، وأنها تبذل قصارى جهدها لتطوير عروضها السياحية مع التركيز على الاستدامة، على أمل جذب المزيد من المسافرين من آسيا. الأسرع تعافياً ولفت المقال إلى أن الأرقام الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تمثل زيادة نسبتها 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يضع دبي الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن ذلك تحقق من خلال إطلاق حملات تسويقية مكثفة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى جذب سلسلة من الأحداث التجارية والترفيهية الدولية الكبرى.

وأشار المقال إلى أن منطقة جنوب آسيا استحوذت على 16% من إجمالي الوافدين الدوليين للمدينة، وشمال آسيا وجنوب شرق آسيا على 6% وأستراليا ونيوزيلندا وبابا نيو غينيا والجزر المجاورة على 1%، وأن عدد الوافدين من جنوب آسيا وصل إلى مستويات فترة ما قبل الجائحة.

ونقل الموقع السنغافوري عن محمد الريس نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات قوله إن السوق الآسيوية ماضية في النمو وأن الأنظار تتجه إلى انتعاش الصين الكامل المتوقع في النصف الثاني 2023، لافتاً إلى أن تركيز شركته ينصب على تعزيز السياحة المستدامة، مع استعداد دبي لاستضافة«كوب 28».

ولفت الموقع إلى أن دبي تستضيف سلسلة من الأحداث الدولية الكبرى في عام 2023، إضافة إلى مؤتمر«كوب 28»، و هو ما يجذب المزيد من الزوار الدوليين، من بينها مفاجآت صيف دبي ومهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب.

وعن السياح الآسيويين، نقل الموقع عن مديرة مبيعات شركة «أرابيان أدفنتشرز»، أنابيلا رادوسيفينتش، قولها إن رحلات السفاري الصحراوية والجولات الخاصة بالمدينة والمغامرات الصحراوية الصباحية تظل أنشطة شائعة للزوار من السوق الآسيوي ولا سيما بين الزوار اليابانيين والكوريين الجنوبيين والصينيين، وأكدت أن آسيا تبقى سوق المصدر الرئيسي للشركة.

معالم

وأشار الموقع إلى وجود معالم جذب سياحي في دبي يتطلع إليه الزوار الآسيويون، حيث يعتبر متحف»مدام توسو دبي»الهند أقوى أسواقه في المنطقة حالياً، فيما تشكل إندونيسيا وتايلاند والفلبين أسواق مصادر سياحية متنامية. وقد نقل الموقع عن مديرة التسويق في المتحف، سامانثا جوفي، قولها إن «الزيادة في عدد الزوار من آسيا واضحة بالتأكيد منذ استئناف السفر»، وأن الصين تعد مصدراً مهماً لكل من دبي كوجهة وكذلك لمتحف مدام توسو دبي.

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