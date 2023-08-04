غرفة الشارقة تؤهل موظفيها على تطبيق نظام الإدارة المتكامل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، البرنامج التدريبي المدقق الداخلي لنظام الإدارة المتكامل، الذي استهدف عدداً من موظفي غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار سعيها إلى إعداد مدققين داخليين مؤهلين للإشراف والتنفيذ على تطبيق نظام الإدارة المتكامل، بهدف تعزيز أنظمتها الإدارية والارتقاء بالأداء والتطوير والتحسين المستمر لمستوى الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة.

حضر البرنامج محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في الغرفة. وأكد محمد العوضي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لغرفة الشارقة الهادفة إلى تطوير كفاءات أعضائها وموظفيها وخلق بيئة محفزة للإبداع، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة التميز المؤسسي وتعزيز مستوى خدمات الغرفة وأعمالها على كل المستويات الوظيفية والتنظيمية.

وتضمن البرنامج، الذي قدمه الدكتور علي ماضي، عرضاً للمفاهيم الأساسية لأنظمة الإدارة، ومبادئ نظام إدارة الجودة، إلى جانب تعريف المشاركين بأنظمة إدارة البيئة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

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