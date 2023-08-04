غرفة الفجيرة تعرف ببرنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة

المصدر: (الفجيرة ـ وام)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة «7 نجوم» وذلك بالتعاون مع المركز العالي للاستشارات والتدريب في فندق فيرمونت دبا الفجيرة بحضور عبدالله الظنحاني وفطيم الشحي عضوي مجلس إدارة الغرفة وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

جاء البرنامج الذي شهد مشاركة نحو 100 شخص من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بالفجيرة. وأكد مدير عام الغرفة أهمية نشر ثقافة الابتكار والإبداع لدى المؤسسات الحكومية والخاصة في الفجيرة، وكذلك التعريف بأهداف البرنامج ومضامينه بأوساط مجتمع الإمارة، معرباً عن شكره لمركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب لتعاونه مع الغرفة بالعديد من المحاور التي تخص سعادة المتعاملين وتوفير جميع احتياجات ومتطلبات العملاء وتقديم أفضل الممارسات والخدمات الذكية التي تطمح الغرفة لتحقيقها للحصول على تصنيف السبع نجوم.

وأكد د. أنور حاميم بن سليم، مدير مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب المحاضر في التميز المؤسسي وتأهيل القيادات، على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات التي تلبي جميع احتياجات العملاء.

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