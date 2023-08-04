«عالم القهوة» بمركز دبي التجاري في يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عن تنظيمها للدورة الثالثة من معرض عالم القهوة، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار التزامها بدعم نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتيح المعرض التجاري الرائد عالمياً في صناعة القهوة منصة تفاعلية تجمع خبراء القطاع والمهتمين وعشاق القهوة، وتعزز آفاق التعاون والشراكات ونمو الأعمال؛ وسوف تشهد دورة عام 2024 زيادة في المساحة بنحو 50%، لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم المشاركة.

615 شركة

ووفقاً لتقرير صادر عن «دبي للاقتصاد والسياحة» فإن الإمارة تحتضن 615 شركة متخصصة في تجارة القهوة، ما يعكس الحضور المتميز لدبي على خريطة تجارة القهوة عالمياً؛ وسوف تجمع دورة المعرض لعام 2024 أقطاب وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم.

تنمية الأعمال

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لــ«دي إكس بي لايف»: «نتطلع قدماً لتنظيم الدورة الثالثة لمعرض عالم القهوة في يناير 2024 في دبي، في ظل النجاح اللافت، الذي حققته الدورتان الأولى والثانية، اللتان اجتذبتا أعداداً كبيرة من الخبراء والمختصين، ومحبي وهواة القهوة، ونسعى خلال الدورة المقبلة لهذا الحدث العالمي إلى تعزيز مساهمتنا بنمو صناعة القهوة بالمنطقة».

ووفقاً لـ«داتا بريدج ماركت ريسيرش» ستصل قيمة سوق مشروبات القهوة والإسبريسو في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قرابة 1.33 مليار دولار (نحو 5 مليارات درهم) بحلول 2030، مقارنةً بـحوالي 1.08 مليار دولار في 2022.

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