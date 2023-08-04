جمارك أبوظبي ضمن أفضل أماكن العمل بالمنطقة للمنظمات الكبيرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط «فئة المنظمات الكبيرة» واعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2023 من منظمة «Great Place To Work» الأمريكية العالمية المتخصصة في بيئة العمل عالية الثقة، لتصبح أول جهة حكومية في الإمارة تنال تصنيف أفضل بيئة عمل للسنة الثانية على التوالي.

وبلغت نسبة الموظفين المشاركين في الاستبيان 95%، كما تجاوزت جمارك أبوظبي متوسط نتائج الاستبيان على مستوى الدولة لعام 2023، محققة نتيجة إجمالية بلغت 86%.

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