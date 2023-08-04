«مالية عجمان» تناقش سبل تعزيز كفاءة العمل الحكومي

المصدر: (عجمان – وام)

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ناقشت دائرة المالية في عجمان مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال استشارات الخدمات المهنية، سبل تعزيز كفاءة العمل المالي في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات المالية الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ووائل أبوزكي، الشريك والمدير الإقليمي المسؤول عن التقارير الحكومية في الشرق الأوسط لدى «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، وأسامة التميمي، مدير أول في الشركة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والأقسام في الدائرة.

واستعرض المجتمعون عدداً من المحاور، شملت الاطلاع على التجارب المالية الرائدة على مستوى المنطقة، وآخر المستجدات بشأن المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع الحكومي.

وأكد مروان آل علي حرص الدائرة على الاستفادة من خبرات شركائها في القطاع الخاص لتحسين أداء القطاع المالي الحكومي، وتعزيز منظومة مالية حكومية رائدة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة بعجمان.

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