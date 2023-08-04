«الاتحادية للضرائب» تنظم مجلس المتعاملين في غرفة رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل توعوية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف مواءمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرصها على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بتطبيق النظام الضريبي بكل السبل وعبر مختلف القنوات لنشر الوعي الضريبي بين كل شرائح الأعمال، والتجاوب مع استفساراتهم ومساندتهم للتغلب على أي تحديات قد تواجههم خلال الامتثال الطوعي الذاتي للتشريعات الضريبية.

وتم تقديم عرض حول مبادرة «مجالس المتعاملين» الرامية لعقد اجتماعات دورية لتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الجهات الحكومية والمتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، واستطلاع آراء المتعاملين من خلال الاستبانات والجلسات الحوارية.

وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال «مجلس المتعاملين»، الذي نظمته الهيئة بحضور محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عرضاً توضيحياً حول متطلبات وإجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر منصة «إمارات تاكس». ويتعين على الأعمال التي تجاوز دخلها الخاضع للضريبة 375,000 درهم خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو التي يتوقع أن تتجاوز هذا المبلغ خلال الثلاثين يوماً المقبلة التسجيل في الضريبة.

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